New chapter opening in China-Iran: Ambassador

Chinese Ambassador to Iran made these remarks in Tehran in a meeting with the Iranian Red Crescent Society's Secretary-General Mahmoud Reza Peiravi.

He further praised Iran's Red Crescent Society as the first humanitarian organization of the Red Cross and Red Crescent Societies to send the first humanitarian aid shipment to the sick people affected by the Coronavirus.

"We are on the side of Iran with the intensification of the Coronavirus," he said.

The senior Chinese diplomat in Iran continued: "We believe that humanitarian aid from the Iranian government will overcome the crisis by sending humanitarian aid."

Chang Hua added: "The Chinese people have achieved good results in the fight against the Coronavirus, so the virus is now under control in China, we are confident that we will win this fight, and the Chinese experience can help Iranians fight the Coronavirus.

Head of Iran's Health Ministry public relations office said on Saturday that the coronavirus death toll mounted to 54 in Iran out of the total figure of 987 people who have been affected by the virus.

Speaking to reporters, Kianoush Jahanpour said that 175 infected people have recovered and dismissed from hospitals.

Jahanpour said that 385 new cases have been detected since Saturday noon.

سفیر چین در تهران:

روابط چین و ایران وارد مرحله جدید می‌شود

تهران - ایرنا -سفیر تام‌الاختیار جمهوری خلق چین در تهران گفت: روابط چین و جمهوری اسلامی ایران بعد از مقابله و نابودی ویروس کرونا وارد یک مرحله جدید می‌شود.

«چانگ هوا» روز دوشنبه در حاشیه دیدار با محمودرضا پیروی دبیرکل جمعیت هلال احمر این مطلب را عنوان کرد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از جمعیت هلال احمر ایران به عنوان نخستین سازمان بشردوستانه عضو جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر که نخستین محموله کمک های انسان‌دوستانه را برای مردم بیمار از ویروس کرونا ارسال کرد، گفت: ما هم با شدت گرفتن ویروس کرونا در کنار ایران هستیم.

دیپلمات ارشد چین در ایران ادامه داد: ما باور داریم که با ارسال کمک های انساندوستانه از سوی دوستان دولت ایران از بحران این بیماری عبور خواهد کرد.

چانگ اضافه کرد: مردم چین در مبارزه با ویروس کرونا نتایج خوبی به دست آورده به طوری که هم اکنون این ویروس در چین تحت کنترل قرار گرفته و مطمئن هستیم که در این مبارزه پیروز خواهیم شد و تجربیات چینیها می تواند در مبارزه با ویروس کرونا به ایرانی ها کمک کند.

وی افزود: همچنین طی روزهای گذشته عالی رتبه ترین متخصصان چینی برای کمک به درمان، تست ویروس و مدیریت آن از سوی صلیب سرخ چین به ایران آمده اند که می خواهند در مبارزه با این ویروس تجربیات خود را در اختیار دوستان ایرانی قرار دهند تا با همکاری جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت ایران این ویروس را نابود کنند.

سفیر چین در ایران گفت: تا کنون کمک های بشردوستانه از سوی سفارت جمهوری خلق چین، صلیب سرخ و شرکت های چینی مقیم در ایران به جمهوری اسلامی ایران اعطا شده و در مبارزه با کووید-۱۹، ملت چین در کنار ملت ایران می‌ایستند.

روز پیش جمعیت صلیب‌سرخ چین در پاسخ به کمک‌های ایران و با هدف کمک به کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا در ایران دستگاه تنفسی، کیت‌های تشخیصی و تقویتی و سواب دهانی به جمعیت هلال‌احمر ایران اهدا کرد.

صلیب‌سرخ چین با توجه به شیوع کرونا ویروس در ایران و به منظور کمک به پیشگیری و کنترل شیوع این بیماری در ایران اقدام به اهدای ۱۳ دستگاه تنفسی هر کدام به ارزش ۲۰۰ هزار یوآن چین و در مجموع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار یوآن چین، ۵۰ هزار و ۴۰ کیت تشخیصی آزمایشگاهی کرونا ویروس به ارزش یک میلیون و ۸۰۰ یوآن، ۵۰ هزار و ۴۰ کیت‌ تقویتی(کمکی) تشخیص کرونا ویروس به ارزش ۷ میلیون و ۵۰۶ هزار یوآن و ۳۵ هزار و ۴۰ سوآب دهانی برای نمونه برداری ویروس کرونا از طریق بزاق و مخاط‌های حلقی به ارزش ۳۵۰ هزار و ۴۰۰ یوآن به هلال‌احمر ایران اهدا کرده است.

ارزش مجموع کمک‌های صلیب‌سرخ چین به هلال‌احمر ایران ۸ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۲۰۰ یوآن چین معادل (یک میلیون و ۲۷۴ هزار دلار) اعلام شده است.

به گزارش ایرنا، ویروس کرونا از اوایل دی ماه در «ووهان» واقع در استان «هوبی» چین پدیدار شد و تاکنون به حدود ۵۰ کشور از جمله آمریکا، فرانسه، استرالیا، تایلند، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، کانادا، سوئد، اسپانیا و امارات گسترش یافته و تا کنون جان حدود سه هزار نفر را گرفته است.

مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه از ابتلا و درگذشت دو شهروند قمی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند.

با اعلام همه گیری ویروس کرونا در کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در حکمی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تشکیل شود.

همچنین رییس جمهوری در صدور حکم و ابلاغ جدیدی به وزیر بهداشت ماموریت داد تا ضمن تشکیل جلسات مستمر این ستاد، از تمام توان مجموعه‌های ذی‌ربط به منظور کمک به جلوگیری از شیوع و ریشه‌کنی هر چه سریع‌تر این بیماری بهره گرفته و به طور مستمر به وی گزارش دهد.

روحانی در این حکم دستگاه‌های کشور را مکلف به اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کرد.

از زمان تشکیل این ستاد با همراهی و هماهنگی همه دستگاه های دولتی اقدات مناسبی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا از جمله تعطیلی مراکز دانشگاهی و مدارس و کاهش ساعات اداری صورت گرفته است.

در آخرین اقدام برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد: ۳۰۰ هزار اکیپ با همکاری بسیج و مراکز درمانی برای غربالگری کرونا و بیماریابی خانه به خانه مردم از دو روز آینده به تک تک خانه های مردم مراجعه می کنند.

با وجود این تلاش بر اساس اعلام کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمار ابتلای قطعی به ویروس کرونا در کشور تا روز گذشته به ۹۷۸ نفر و فوت ناشی از آن در مجموع به ۵۴ نفر رسیده است همچنین ۱۷۵ نفر از مبتلایان بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

با این حال پزشکان توصیه می کنند با خود مراقبتی، قرنطینه خانگی، پرهیز از سفر و رعایت بهداشت فردی می توان مانع از ابتلا و سرایت به ویروس کرونا شد.