Iran supports OIC initiatives in fighting Islamophobia

In a general statement after the adoption of the draft resolution on designating March 15 as the “International Day to Combat Islamophobia”, he said "the growing trend of intolerance and prejudice against Islam and Muslims worldwide poses a daunting challenge. Over the last few decades, harmful stereotypes and prejudices regarding Muslims and Islam have been chronically reinforced by mainstream media, senior politicians, influencers of popular culture and within academic discourse. Simultaneously, numerous discriminatory practices have been implemented in various parts of the world, including restricting Muslims from living according to their belief system, securitization of religious communities, restricting access to citizenship, socioeconomic exclusion and pervasive stigmatization of Muslim communities.

We, as responsible members of the United Nations, bear a heavy burden in fighting discrimination, racism and xenophobia. We need to strongly condemn hate speech and acts of hate against Muslims while taking the necessary measures to prevent this violation of basic human rights of Muslims. It is critical for the United Nations to unite against attempts at embracing Islamophobia, including through such measures as the Muslim travel ban, banning Muslim symbols and the abhorrent use of such ignorant terms as “Islamic terrorism”. It is our firm conviction that terrorism, in all its forms and manifestations, cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group

The Islamic Republic of Iran affirms its full support for OIC initiatives to combat Islamophobia, in particular the designation of the 15th of March as an International Day to Combat Islamophobia by the UN General Assembly. Through the observance of this day, we can build a better global understanding of Islam and Islamic precepts and convey, through the General Assembly, a message of international solidarity and cooperation.

In this regard, we welcome the adoption by consensus of the draft resolution today by General Assembly. This resolution demonstrates our determination to effectively and constructively address Islamophobia as one of the main challenges faced by the international community. We urge all Member States to shoulder their responsibilities and live up to their legal obligations in order to advance the shared values of peaceful co-existence, tolerance and mutual understanding. Let us keep striving for justice, dignity and inclusion. For our Muslim brothers and sisters — and for all humanity.

تخت روانچی: از ابتکارات سازمان همکاری اسلامی برای مبارزه با اسلام هراسی حمایت می‌کنیم

نیویورک- ایرنا-سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد:جمهوری اسلامی ایران حمایت کامل خود از ابتکارات سازمان همکاری اسلامی برای مبارزه با اسلام هراسی، به ویژه نامگذاری پانزدهم مارس به عنوان روز جهانی مقابله با اسلام هراسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را اعلام می کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه به وقت محلی در سخنانی در در جلسه مجمع عمومی جهت تصویب قطعنامه مقابله با اسلام هراسی افزود: با گرامیداشت این روز می‌توانیم درک جهانی بهتری از اسلام و احکام اسلامی ایجاد کنیم و از طریق مجمع عمومی سازمان ملل، پیام همبستگی و همکاری بین‌المللی را به همه جهان ارسال کنیم.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از تصویب اجماعی پیش نویس قطعنامه مقابله با اسلام هراسی توسط مجمع عمومی استقبال می کند. این قطعنامه عزم ما را برای مقابله موثر و سازنده با اسلام هراسی به عنوان یکی از چالش های اصلی جامعه بین المللی نشان می دهد.

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: ما از همه کشورهای عضو ملل متحد می خواهیم مسئولیت های خود را در این خصوص انجام داده و با عمل به تعهدات قانونی خود، به پیشبرد ارزش های مشترک همزیستی مسالمت آمیز، مدارا و درک متقابل در سرتاسر جهان کمک کنند.

تخت روانچی اظهار داشت: طی چند دهه اخیر، تحرکات ضد اسلام و مسلمانان به طور مزمنی توسط برخی رسانه‌ها، سیاستمداران، اینفلوئنسرها و در نیز گفتمان های دانشگاهی تقویت شده‌اند.

وی تصریح کرد: ما باید سخنان نفرت انگیز و اعمال تبعض علیه مسلمانان را به شدت محکوم کنیم و در عین حال اقدامات لازم را برای جلوگیری از این نقض حقوق اولیه انسانی مسلمانان انجام دهیم.

سفیر ایران در سازمان ملل اظهار داشت: برای اعضای سازمان ملل متحد بسیار مهم است که علیه اسلام‌هراسی، از جمله اقداماتی نظیر ممنوعیت سفر مسلمانان، ممنوعیت حجاب، ممنوعیت نمادهای مسلمانان و استفاده نفرت‌انگیز از اصطلاحات جاهلانه ای مانند «تروریسم اسلامی» هم صدا شوند. اعتقاد راسخ ما این است که تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن نمی تواند و نباید با هیچ دین، ملیت، تمدن یا گروه قومی ارتباط داده شود.

سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای ۱۵ مارس را بعنوان روز جهانی مقابله با اسلام هراسی تعیین و نامگذاری کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی قطعنامه ای با عنوان "روز بین المللی مقابله با اسلام هراسی" را با اجماع تصویب کرد.

بر اساس این قطعنامه، امروز ۱۵ مارس روز بین المللی مقابله با اسلام هراسی تعیین و نامگذاری شد.

این قطعنامه توسط کشورهای اسلامی ارائه شد و ایران و ۵ کشور دیگر رهبری مذاکرات مربوط به این قطعنامه را برعهده داشتند.

ایران به همراه پاکستان ، ترکیه، عربستان ، اردن و اندونزی، رهبری مذاکرات را برعهده داشت و بر عزم خود برای مبارزه با اسلام هراسی تاکید مجدد کرد.

این قطعنامه هرگونه اظهارات تنفر آمیز و خشن علیه مسلمان را محکوم می کند و خواستار تقویت تلاش های بین المللی برای ارتقای مدارا، تحمل و صلح شده است.

این قطعنامه از سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی می خواهد که بطور موثر در مورد مقابله با اسلام هراسی آگاهی بخشی کنند و این روز را گرامی بدارند.