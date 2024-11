Aseman Velayat Mashhad beat Ayandeh Sazan Tehran 78-73 in a match held on Day 7 of Iranian Basketball Super League on Monday evening (November 4, 2024) at the Khorasan Razavi Basketball House in the northeastern city of Mashhad.

4354**4261 لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران لیگ برتر بسکتبال - آسمان ولایت مشهد و آینده سازان تهران