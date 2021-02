Speaker: Leader's message to Pres. Putin serves strategic ties with Russia

Moscow, Feb 8, IRNA - Iran's Parliament speaker Mohammad Baqer Qalibaf said he is carrying the message of Iran's Supreme Leader to the Russian government as an initiative which falls within the framework of strategic relations between the two countries.

He made the remarks upon his arrival in Moscow on Sunday.

Talking to reporters, Qalibaf said he is in Moscow upon the official invitation of his Russian counterpart.

This is his first trip to the country, he further noted.

Relations between the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation are based on a long-term strategic bonds, the speaker said, adding that the parliaments of the two countries too are working to further deepen and develop strategic cooperation on bilateral relations as well as regional and international issues.

He pointed to the unilateral sanctions imposed by the West on both countries and said that Iran and Russia are working together in various economic fields to reduce the impact of sanctions.

Qalibaf said that during his stay in Moscow, we will discuss the JCPOA and issues related to the nuclear agreement with Russian officials.

Qalibaf added that the COVID-19 pandemic and Iran's first consignment of vaccine imported from Russia and the continuation of cooperation in the field of health are also on the agenda of negotiations.

On Monday, Qalibaf will meet with scholars in the Institute of Oriental Studies and also with the Speaker of the Duma of the Russian Federation and the Federation Council.

He will also meet with the President of the Eurasian Union, Russia 24, Russian Foreign Minister Lavrov and Security Council Secretary Patrushev on Tuesday. He will address the Diplomatic Academy later in the day to celebrate the victory of the Revolution.

قالیباف: پیام رهبری به پوتین در چارچوب روابط راهبردی با روسیه است

مسکو - ایرنا - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز در راس هیاتی وارد مسکو شد، گفت: حامل پیام مقام معظم رهبری به دولت روسیه هستم که در چارچوب روابط راهبردی دو کشور است.

به گزارش ایرنا از مسکو. قالیباف در بدو ورود به مسکو در گفت و گو با خبرنگاران افزود :به دعوت رسمی رئیس دومای روسیه به این کشور دعوت شده ام و در اولین سفر رسمی خود به این کشور حامل پیام مقام معظم رهبری به پوتین هستم که در چارچوب روابط راهبردی دو کشور هست.

قالیباف اظهار داشت: روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مبتنی بر یک رویکرد راهبردی و دراز مدت است و بر همین اساس پارلمان های دو کشور در تعمیق بخشی، جهت ‌دهی و بسترسازی برای راهبردی کردن همکاری های بین دو کشور و مسائل منطقه‌ ای و بین‌المللی مذاکره و همکاری خواهند کرد.

وی به اعمال تحریم های ظالمانه غرب برای هر دو کشور اشاره کرد و گفت بر همین اساس دو کشور با همکاری‌ در زمینه های مختلف اقتصادی تلاش می کنند اثر تحریم ها را کاهش دهند.

قالیباف اظهار داشت: در این سفر درباره برجام و مسائل مربوط به توافق هسته ای هم گفت و گو خواهد شد.

قالیباف افزود : موضوع کرونا و اولین واکسن وارداتی ایران که از طرف روسیه وارد شده و ادامه همکاری ها در حوزه سلامت نیز در دستور کار مذاکرات قرار دارد.

قالیباف روز دوشنبه در اولین روز سفر خود ضمن دیدار و گفت‌وگو با رئیس مجلس دومای فدراسیون روسیه و شورای فدراسیون با اندیشمندان انستیتو شرق‌شناسی این کشور دیدار خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین روز سه‌شنبه دیدار و گفت‌وگو با رئیس اتحادیه اوراسیایی، شبکه روسیه ۲۴، لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و پاتروشف دبیر شورای امنیت را در دستور کار خود دارد و در ادامه روز ضمن سخنرانی در آکادمی دیپلماتیک در جشن پیروزی انقلاب شرکت خواهد کرد.

حجت الاسلام ذوالنوری رئیس و ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی، سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی و بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، امیرعبدالهیان معاون رئیس مجلس در امور بین‌الملل، رئیس مجلس را در این سفر همراهی می کنند.