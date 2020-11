Iran Province to regulate border trade with Afghanistan

The joint economic commission meeting will be held in Mashad, Khorasan Razavi Province, soon, an economic official at the provincial Governor General's office announced on Sunday.

Ali Rasoulian told IRNA that provincial officials have recently held talks with their Afghan counterparts and respective Foreign Ministry official on trade ties.

During the talks, they reached good agreements on border trade and exports, Rasoulian said.

Khorasan Razavi's 830-km border with Afghanistan and Turkmenistan has created great export opportunity for the Iranian province, the official said.

He added that border problems have also been reviewed, and some of them have been removed.

Allocation of parking area for cars, use of private sectors' capacities to develop facilities on border areas, launch of Khaf-Herat railroad and the railway development in borders with Turkmenistan are on the northeastern Iranian province's agenda, the official stated.

Making progress in setting up industrial complexes can help achieve export goals, Rasoulian concluded.

کمیسیون همکاری اقتصادی خراسان رضوی و افغانستان برگزار می‌شود

مشهد- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: کمیسیون همکاری اقتصادی این استان و افغانستان به منظور توسعه روابط دو جانبه در بخشهای مختلف به زودی در مشهد برگزار می‌شود.

علی رسولیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در چند روز اخیر ملاقاتهایی با مقامات کشور افغانستان انجام شد، استاندار خراسان رضوی با رییس شورای ولایتی هرات و دستیار ویژه وزیر امور خارجه افغانستان ملاقات داشت که در این ملاقاتها توافق‌های خوبی در ارتباط با صادرات فرآورده‌های نفتی و مبادلات مرزی انجام گرفت که به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی وجود ۸۳۰ کیلومتر مرز مشترک خراسان رضوی با کشورهای ترکمنستان و افغانستان را از ظرفیتهای این استان برشمرد و ادامه داد: در شرایط شیوع کرونا و تحریم‌های ظالمانه، یکی از ضرورتهای استان افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخلی است که یکی از مسیرهای تحقق این مهم، بخش صادرات است تا بتوان از محل ارز حاصل از صادرات سایر نیازهای کشور را برطرف کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به رویکرد استاندار در ساماندهی مرز بویژه در دوغارون این استان گفت: استاندار خراسان رضوی در همان روزهای نخست ورود خود به استان، بازدیدی از شهرستانهای مرزی و دوغارون داشت و از نزدیک مشکلات این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: سه هزار کامیون حامل بار در پشت مرز دوغارون معطل مانده بودند که هزینه‌های بسیار بر کالاهای صادراتی تحمیل می‌کرد، با تصمیماتی که در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی با حضور استاندار خراسان رضوی در دوغارون برگزار شد، ساعات کاری گمرک در این مرز پنج ساعت افزایش یافت و این مهم منجر به افزایش ۲۰ درصدی خروج کامیونها از مرز در شبانه روز شد.

رسولیان ایجاد توقفگاه خودرو، بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه خدمات در مرز دوغارون، راه‌اندازی راه آهن خواف - هرات، توسعه ظرفیت ریلی مرز ترکمنستان از طریق برگزاری نشستهای مشترک را از مواردی برشمرد که در قالب شورای ساماندهی مبادلات مرز خراسان رضوی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: حفظ اشتغال موجود و وضعیت تولید فعلی از دیگر موارد مورد تاکید است زیرا شرایط تحریم و شیوع کرونا فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در استان را بسیار دشوار کرده و بنگاه‌ها را در تامین مواد اولیه و نقدینگی دچار مشکل نموده است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: در این راستا کلینیک کسب و کار با محوریت شرکت شهرکهای صنعتی استان شناسایی هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل را که کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارند هدفگذاری کرده که با بهره گیری از ظرفیت بسیج و سپاه و مشاوران تخصصی کسب و کار به دنبال حل مشکلات آنها هستیم.

وی با اشاره به سهم ۳۰ درصدی بخش تولید خراسان رضوی در اشتغال استان افزود: توسعه شهرکهای صنعتی استان در دستور کار قرار دارد و در این راستا زمین‌های راکد در شهرکها که توسط تولیدکنندگان محبوس مانده و فعالیتی روی آن صورت نگرفته، در حال شناسایی است تا به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان فعال استان واگذار شود.

1483**

Follow us on Twitter @IrnaEnglish