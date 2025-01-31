Jan 31, 2025, 11:01 AM
Journalist ID: 1114
News ID: 85735398
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Uyghur militant leader killed in US airstrike on northern Syria

Jan 31, 2025, 11:01 AM
News ID: 85735398
Uyghur militant leader killed in US airstrike on northern Syria

Tehran, IRNA – A US aircraft has assassinated a leading Uyghur militant in northern Syria, Al Mayadeen reported.

On Thursday night, a raid targeted a vehicle in Idlib's countryside in northern Syria, killing Abu Dajanah al-Turkistani, who is of Uyghur origin.

Al-Turkistani was recognized as one of the prominent leaders among the Uyghur militant groups operating in Syria.

He previously held a leading role in the now-dissolved Hayat Tahrir al-Sham (HTS), which was led by Syria's current leader Ahmad al-Sharaa (Abu Mohammad al-Jolani).

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