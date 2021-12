Iran urges cooperation with Russia on reconstruction of Syria

Amirabdollahian made the remarks in a meeting in Tehran with the Russian President's Special Envoy to Syria Alexander Lavrentiev and Russian Deputy Foreign Minister Sergey Vershinin.

The Russian officials arrived in Tehran after a visit to Damascus where they had talks with the Syrian officials.

Underlining the need for Iran and Russia to help solve the Syrian issue within the framework of Astana talks, the Iranian foreign minister stressed that intra-Syrian negotiations are the only way out of the Syrian crisis.

در دیدار نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور سوریه؛

امیرعبداللهیان بر ضرورت مبارزه با تروریسم در سوریه تاکید کرد

تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه ضرورت بهره گیری از تجربه موفق همکاری مشترک ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه را مورد تاکید قرار داد و استفاده از این الگو برای همکاری‌های نزدیک دو کشور با هدف ایفای نقش در حوزه‌های اقتصادی به منظور بازسازی سوریه و برقراری ثبات در این کشور را ضروری دانست.

به گزارش ایرنا از اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، لاورنتیف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور سوریه و ورشینین معاون وزیر خارجه این کشور که در راس هیاتی برای دیدار و گفت وگو در خصوص روابط دو کشور و همچنین همکاری های منطقه ای دو کشور به ویژه در سوریه، پس از دیدار از دمشق به تهران سفر کرده اند بعد از ظهر امروز - یکشنبه - با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کردند.

حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با تاکید بر توجه جدی دولت سیزدهم به روابط فیمابین در عرصه های مختلف، تبادل هیات های عالیرتبه بین دوکشور و همچنین گفت وگوی تلفنی اخیر روسای جمهوری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را حاکی از عزم دو کشور برای توسعه همکاری های پایدار و بلند مدت دانست.

امیر عبداللهیان با اشاره به همکاری های منطقه ای فیمابین، همکاری های مشترک دو کشور در سوریه را تجربه ای کاملا موفق ارزیابی کرد که در چارچوب خواست و اراده دولت و حاکمیت سوریه شکل گرفته است.

وی ضرورت بهره گیری از تجربه موفق همکاری مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم در سوریه را مورد تاکید قرار داد و استفاده از این الگو برای همکاری های نزدیک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با هدف ایفای نقش در حوزه های اقتصادی به منظور بازسازی سوریه و بر قراری ثبات در این کشور را ضروری دانست.

تاکید بر همکاری های ایران و روسیه در چارچوب فرمت آستانه و گفت وگوهای سوری - سوری به عنوان تنها مسیر حل سیاسی بحران سوریه از دیگر موضوعات مورد اشاه از سوی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار بود.

لاورنتیف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه و ورشینین معاون وزیر خارجه این کشور نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام وزیر امور خارجه روسیه به امیر عبداللهیان، گفت وگوها و تبادل هیات ها بین دو کشور در موضوعات مختلف مورد علاقه در حوزه های دو جانبه، چند جانبه و موضوعات مربوط به سوریه را با اهمیت خوانده و با اشاره به گفت وگوهای اخیر خود در دمشق آخرین وضعیت اقدامات و تحولات جانبی مربوط به سوریه در عرصه های بین المللی و با دیگر بازیگران را تشریح کردند.

