Iran neither optimistic, nor pessimistic about Vienna meeting for now: Gov't spox

Rabiei wrote: Presently we are neither optimistic, nor pessimistic about the outcome of the Vienna nuclear negotiations but we are sure we are in the right path.

And if the will, seriousness and frankness of the US is proved, it will be a good sign for the future of this agreement resulting in its final full implementation in upcoming weeks, he added.

The 18th Regular Joint Session of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) was convened in the Austrian capital city, Vienna, on Tuesday in the presence of the Iranian and the G4+1 delegations.

Deputy Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi led the Iranian delegation and Deputy Secretary General of the EU for Foreign Actions Enrique Mora was present in the meeting on behalf of the EU trio.

Delegations from Britain, France, Germany, Russia and China, too, were present in the meeting.

تهران- ایرنا- علی ربیعی سخنگوی دولت در توئیتی با اشاره به نشست روز سه شنبه کمیسیون مشترک برجام در وین گفت که در حال حاضر به نتایج نشست وین خوش بین یا بدبین نیستیم اما اطمینان داریم که در مسیر درستی قدم گذاشته‌ایم.

به گزارش ایرنا، ربیعی در این توئیت نوشت: در حال حاضر به نتایج نشست وین خوش بین یا بدبین نیستیم اما اطمینان داریم که در مسیر درستی قدم گذاشته ایم و در صورتی که اراده، جدیت و صداقت آمریکا به اثبات برسد، می‌تواند نشانه خوبی برای آینده ای بهتر برای این توافق و در نهایت اجرای کامل آن در هفته‌های پیش رو باشد.

به گزارش ایرنا، هجدمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌هایی از گروه کشورها ۴+۱ و همچنین ایران در وین، پایتخت اتریش برگزار شد.

هدایت هیات ایرانی را عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران برعهده داشت و "انریکه مورا" معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از این اتحادیه در این نشست حضور پیدا کرد.

همچنین نمایندگانی از کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین نیز در این جلسه شرکت کردند.