Riyadh must prove its detente claims in action

Heidar al-Barzanji said in the exclusive interview with IRNA that Saudi Arabia’s policies have thus far intensified tension in the region and if detente is now in their minds they must prove it in their acts, not merely words of mouth.

Referring to Islamic Republic of Iran’s record on promoting détente in the region, al-Barznji said, “Beyond doubt Iran’s efforts to promote regional detente are faithful while the Saudis have always been the tension makers, and therefore it is them that need to prove their serious intention in this respect.”

The Kurd Iraqi analyst said that the region became pregnant with tension when the Saudis began their interventions in regional countries, including encouraging the criminal Zionist regime against Lebanon, and the usurper Baath regime of Saddam for launching the eight-year imposed war, and after that the Saudi regime’s support for the Takfiri and terrorist groups in Iraq and Syria.

According to him, Saudi Arabia was also the main country that pulled the Americans feet into Iraq, and it has also been the Saudis’ policies that has threatened the national security of Iran and the Arab world.

Al-Barzanji referred to the black record of the Saudi regime in the region, stressing that the Saudi foreign minister’s claims on prompting regional detente cannot be trusted, because they are not serious in making such claims.

The head of Iraq’s ALWAN think-tank added that the entire Saudi policies are focused on maintaining the presence of the US forces in the region and naturalizing full-scale relations with Israel in collaboration with the UAE and Bahrain.

Heidar al-Barzanji emphasized that we must not expect decrease of tension in the region, because the political decisions in Saudi Arabia are not made in Riyadh, since Washington and Tel Aviv do not allow them to decide independently.

He meanwhile reiterated that Iran’s calls for decreasing regional tension and political stand-still, too, are in need of beginning with Saudis’ practical moves, because Iran has never started enmity against any regional country, and nor has occupied any country in the region.

1424

در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار ایرنا:

تحلیلگر برجسته عراقی: ریاض ادعای تنش‌زدایی را در عمل نشان دهد

بغداد – ایرنا – رییس مرکز پژوهش‌های گفت‌وگو و اندیشه سیاسی «الوان» عراق و از تحلیلگران برجسته این کشور تاکید کرد که اگر ریاض در ادعای تنش زدایی برای منطقه جدی است، باید این جدیت را در عمل به منصه ظهور برساند.

«حیدر البرزنچی» امروز (چهارشنبه )در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود که سیاست های عربستان سعودی باعث تشدید تنش ها در منطقه شده و اگر در کاهش آن، آنگونه که وزیر امور خارجه این کشور ادعا کرده جدی است، باید در عمل این جدیت را به منصه ظهور برساند.

وی با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش تنش و برقراری صلح منطقه ای گفت: بدون شک ایران در تلاش هایش برای کاهش تنش صادق است اما عامل بروز این تنش و تنگناها سعودی ها بوده اند و آنها هستند که باید جدیت خود را در این راستا نشان دهند.

این تحلیلگر کرد عراقی افزود که منطقه از وقتی آبستن تنش شد که عربستان سعودی دخالت هایش را در کشورهای منطقه شروع کرد که از جمله تشویق و حمایت از رژیم جنایتکار و دیکتاتوری بعث صدام در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن حمایت های سعودی ها از گروه های تکفیری و تروریستی در عراق بود.

به گفته وی، عربستان سعودی عامل کشاندن نیروهای بیگانه آمریکایی به عراق است و این سیاست سعودی ها امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و جهان عرب را به مخاطره انداخته است.

البرزنچی با اشاره به کارنامه سیاه سعودی ها در منطقه ادامه داد که نمی توان به ادعای امروز وزیر امور خارجه سعودی در خصوص کاهش تنش، اعتماد کرد زیرا به دلایل مختلفی، سعودی ها در ادعاهای خود جدی نیستند.

رییس مرکز پژوهش های گفت وگو و اندیشه سیاسی «الوان» عراق افزود که همه سیاست سعودی ها بر حفظ و ماندن نیروهای آمریکایی در منطقه و پیش بردن طرح عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با همکاری امارات و بحرین است.

حیدر البرزنچی تاکید کرد که بر این اساس نباید انتظار کاهش تنش را در منطقه داشت زیرا تصمیم سیاسی در عربستان سعودی به دست آنها نیست بلکه آمریکایی ها و صهیونیست ها هستند که مقدرات عربستان را به دست گرفته اند.

وی در عین حال خاطر نشان ساخت که فراخوان های جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تنش و خروج از بن بست سیاسی در منطقه می بایست با اقدامات عملی از طرف عربستان سعودی شروع شود زیرا ایران از در دشمنی با کشورهای منطقه در نیامده و هیچ یک از کشورهای منطقه را اشغال نکرده است.

به گفته وی، سعودی ها هستند که دشمنی را با ایران به راه انداخته و از جنگ مستقیم رژیم بعث صدام با ایران حمایت کردند بنابراین اگر سعودی ها در کاهش تنش جدی هستند باید گام های عملی در این راستا بردارند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر سعودی ها در کاهش تنش جدی نیستند چرا فراخوان می دهند گفت: تصور می کنم که اظهارات وزیر امور خارجه عربستان سعودی نوعی واکنش به تغییر دولت در آمریکا است زیرا عربستان سعودی احساس می کند با آمدن دولت «جو بایدن» به نوعی چتر حمایتی آمریکا از سر عربستان سعودی برداشته یا حمایت کمتر می شود، برای همین، این اظهارات را مطرح کرده است.

وی با اشاره به فراخوان سابق مقام معظم رهبری افزود که ایشان پیش از این گفته بودند که اگر کشورهای عربی دست دوستی خود را به سمت برادران خود در ایران و عراق دراز کنند و نگرانی های کاذب مبنی بر اینکه ایران دشمن آنها است و نه رژیم صهیونیستی را کنار بگذارند، در این صورت بسیاری از امور در منطقه و جهان تغییر خواهد کرد.

البرزنچی با ابراز تاسف از اینکه عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران را دشمن خود فرض کرده، افزود که امروز اگر سعودی ها می خواهند چهره صلح طلب از خود ارائه کنند باید بابت آن، پا پیش بگذارند.

وی مقیاس صداقت سعودی ها در این راستا را در چند گام عملی اولیه دانست و افزود که نخستین گام این است که دستگاه تبلیغاتی سعودی تحریک و اتهام زنی علیه جمهوری اسلامی ایران - به طور خاص- و شیعیان - به طور عام- را متوقف کند.

به گفته وی، اگر سعودی ها واقعا جدی هستند باید نیروهای متجاوز خود را از یمن بیرون بکشند و با حضور نیروهای بیگانه در منطقه اعلام مخالفت کنند.

وی تاکید کرد که سعودی ها هرگز چنین کاری نمی توانند بکنند زیرا اختیار تصمیم گیری در دستان آنها نیست و آمریکا و صهیونیست ها در این خصوص تعیین کننده هستند.