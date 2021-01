Iran, Afghanistan ties beyond political, diplomatic spheres: Official

Mohammad Sadeq Basiri in a meeting with the Afghan Ambassador to Tehran Abdolghafor Lival late on Tuesday added that Iran and Afghanistan have common views on various issues such as fighting against terrorism and narcotics, and they boast of numerous cultural commonalities.

"Nobody can take away cultural commonalities from us and Afghan refugees' peaceful coexistence in Kerman province indicates depth of closeness between the two nations."

Afghan ambassador, for his part, thanked people of Kerman province for their hospitality, hoping for establishment of peace in Afghanistan.

He further pointed to the return of immigrants as one of the priorities of his country.

8072**1424

Follow us on Twitter @IrnaEnglish

وی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از مسئولان و مردم استان کرمان تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد: با راه‌اندازی مرکز توزیع تذکره الکترونیکی، حضور مهاجران افغانستانی قانونمندتر شود.

لیوال سفیر افغانستان با تقدیر از خدمات اداره کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری کرمان گفت: "علی شفیعی دوست بسیار خوب مهاجران افغانستانی است".

همچنین علی شفیعی مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری کرمان در این دیدار از راه‌اندازی مرکز پژوهش و تحقیقات این اداره کل خبر داد و تصریح کرد: با تدبیر و پشتیبانی استاندار کرمان و همکاری دانشگاه علوم پزشکی مراقبت‌های لازم برای مهاجران افغانستانی در مقابل بیماری کروناویروس در استان انجام شده است.