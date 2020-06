Iran's ambassador confers with Iraqi oil minister

During the meeting, both sides discussed Tehran-Baghdad cooperation in the oil sector.

Iraqi minister appreciated Iranian ambassador in Baghdad and welcomed development of bilateral relations.

Over the past month since the formation of the Al-Kadhimi government, Masjedi has met with the new prime minister, interior, defense, transportation, labor and social affairs, finance and higher education ministers to help strengthen political, economic, cultural and social ties between Iran and Iraq.

8072**2050

Follow us on Twitter @IrnaEnglish

سفیر ایران در بغداد با وزیر نفت عراق دیدار کرد

بغداد- ایرنا- ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد روز چهارشنبه با «احسان عبدالجبار»، وزیر نفت جدید عراق دیدار کرد.

مسجدی در این دیدار انتخاب وزیر جدید نفت عراق در دولت «مصطفی الکاظمی» را به وی تبریک گفت.

دو طرف همچنین در ادامه همکاری های تهران و بغداد در حوزه نفت و زمینه های توسعه مناسبات نفتی را بررسی کردند.

عبدالجبار وزیر نفت عراق ضمن قدردانی از سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد از توسعه مناسبات دو کشور استقبال کرد.

مسجدی در یک ماه گذشته از زمان تشکیل دولت الکاظمی به هدف تقویت و توسعه پیوندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و عراق با نخست وزیر جدید، وزیران کشور، دفاع، حمل و نقل، کار و امور اجتماعی، آبادانی، راه و شهرسازی، دارایی، آموزش عالی و نفت این کشور دیدار کرده است.