Astara, IRNA – Iranian Roads and Rural Development Ministry and Azerbaijan Republic Roads Ministry officials on Tuesday afternoon visited the ongoing construction work at a site over the Astara Chai border river along a road that connects the two countries. The bridge is aimed to facilitate the international traffic between the two countries and beyond.

