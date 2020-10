US great mistakes caused its defeat, failure in region: Spox

In an exclusive interview with IRNA, Khatibzadeh stated that the US would have taken actions agaisnt Iran a long time ago, had it known itself capable of doing so and said "as for the issue of legitimate defense , it is explicitly stated in the Charter of the United Nations as the natural right of any country to defend itself against violation of its sovereignty, territorial integrity and territorial interests so Iran will never pause a second to react to any aggressions."

Iranian Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh said Tehran is not focusing on the internal issues and domestic problems.

He further outlined the efforts made against the Iranian nation and government by the US since the very day the Islamic revolution gained victory in Iran and said miscalculations and misinterpretations could be of dangerous outcomes so we have already warned Americans that following such attitudes about Iran will make a quagmire for them.

Asked to comment on the US claims about restoring the United Nations sanctions on Iran which was met with global opposition, he said what America has been doing under Donald Trump presidency has brought the whole international community together against it.

He said what Trump actually did was to bring to surface the crises lurching in the card core of the West, making all western thinkers and theorists face this vivid reality.

Presently, a person is residing in the White House who has announced America's conventional allies as the US rivals, targeted America's most important trans-Atlantic treaty, namely the NATO with numerous threats and abandoned agreements with friendly countries, he noted.

*** Iran's overall policies not to be affected by who occupies White House

The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is an agreement which inspired harshest critics, is presently not in its best conditions due to US pressures and double sanctions but still is a document that succeeded in isolating the United States' traditional power.

Commenting on the possibility of a change in Europeans approach in case of Trump's re-election as the US president, Khatibzadeh said that anything my occour but the point is that Iran's foreign policey is never affected by the people who come and go in the White House.

The Iranian Foreign Ministry Spokesman added that though the results of the American presidential elections are important for many countries and they have numerous regional and international impcts, Iran is one of the few independent countries that is not under the influence of the people in the the White House .

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا از ابتدای انقلاب کارهای زیادی خواسته علیه دولت و ملت ایران انجام دهد اما موفقیتی نداشته است. سوء برداشت‌ها و اشتباهات محاسباتی نتایج خطرناکی به همراه دارد و ما به آمریکایی‌ها هشدار داده‌ایم که سوءبرداشت در مورد ایران، مادر باتلاق‌هاست.

«سعید خطیب‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره ادعای آمریکا مبنی بر بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران و مخالفت جامعه جهانی با اقدام آمریکا گفت: اقداماتی که آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ انجام داده، نظام بین‌المللی را علیه آمریکا متحد کرده است.

وی با بیان اینکه زمانی صحنه مناقشات بین‌المللی به شکل اختلاف میان مرکز – پیرامون یا جهان لیبرال و غیرلیبرال بود، اظهار داشت: غربی‌ها خود را مرکز عالم و بقیه کشورها را پیرامونی می‌دانستند اما ترامپ بحرانی که در لایه‌های زیرین جهان غربی وجود داشت را آشکار کرد و مناقشات را از حالت مرکز – پیرامون به شکل مرکز – مرکز تبدیل کرد و تمامی تئوریسین‌های غربی را با این واقعیت آشکار روبه‌رو کرد.

به گفته این دیپلمات ارشد، اکنون کسی در کاخ سفید قرار دارد که متحدین سنتی خود یعنی اروپا را رقیب آمریکا اعلام کرده و مهمترین پیوند فراآتلانتیکی یعنی پیمان ناتو را هدف قرار داده، آن را تهدید می‌کند و از توافقات با کشورهای لیبرال خارج می‌شود.

اروپایی‌ها همچنان در مقابله با ترامپ سردرگم هستند

مخالفت اروپایی‌ها با آمریکا در موضوعی مانند برجام بیشتر از آنکه موضوع حمایت ایران باشد، مساله خودشان است و نمی‌خواهند ارزش‌هایی که به عنوان دستاوردهای دنیای غرب و لیبرال نام می‌بردند، اینچنین بازیچه رویکرد یکجانبه و کاملا زورمدارانه در نظام بین‌المللی باشند.

خطیب‌زاده با بیان اینکه اروپایی‌ها همچنان در مقابله با ترامپ سردرگم هستند و آثار و شوک ناشی از ریاست‌جمهوری ترامپ سال‌ها در نظام بین‌المللی باقی خواهد ماند، تصریح کرد: اروپایی‌ها تا یکی، دو سال نخست ریاست جمهوری ترامپ، با واشنگتن رودربایستی داشتند و نمی‌دانستند که چه سیاستی در پیش بگیرند اما آنها اکنون او را تهدیدی برای نظم موجود جهانی و جهان غربی می‌دانند.

وی با بیان اینکه مخالفت‌هایی که دیده می‌شود تصمیمی است که غرب لیبرال گرفته تا در مقابل آمریکای ترامپ نه بگوید، خاطرنشان کرد: آمریکایی که از تمامی توافقات خارج و از انجام تعهداتش شانه خالی می‌کند. بنابراین مخالفت این کشورها با آمریکا در موضوعی مانند برجام بیشتر از آنکه موضوع حمایت ایران باشد، مساله خودشان است و نمی‌خواهند ارزش‌هایی که به عنوان دستاوردهای دنیای غرب و لیبرال نام می‌بردند، اینچنین بازیچه رویکرد یکجانبه و کاملا زورمدارانه در نظام بین‌المللی باشند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه مخالفت ۱۳ کشور با آمریکا در شورای امنیت آنهم برای سه بار در کمتر از یک ماه یک اتفاق نادر در تاریخ سازمان ملل است، ابراز داشت: این عدم همراهی با آمریکا موجب انزوای بیشتر واشنگتن در نظام بین‌المللی شده است که البته بخشی از این انزوا به خاطر مقاومت بی‌نظیر و تاریخی ملت ایران در برابر شدیدترین فشارها و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها است و بخش دیگری از آن، به دلیل دیپلماسی هوشمند ایران و استحکام و یکپارچگی برجام.

سیاست داخلی و خارجی ایران تحت تاثیر آمدن و رفتن افراد در کاخ سفید نیست

خطیب‌زاده ادامه داد: برجام، توافقی است که برخی به آن شدیدترین انتقادات را داشته و اکنون به خاطر فشارهای آمریکا و تحریم‌های مضاعف آنها در شرایط ایده‌آلی قرار ندارد اما بازهم در این شرایط توانسته آمریکا را در کانون قدرت سنتی ایالات متحده یعنی شورای امنیت منزوی سازد و شدیدترین شکست‌ها را به این کشور تحمیل کند.

وی درباره احتمال تغییر رویکرد اروپا در صورت انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا بیان کرد: هر چیزی محتمل است اما آنچه که به ایران مربوط است نتایج انتخابات سوم نوامبر به خود آمریکایی‌ها ربط دارد و بنا نداریم سیاست‌های خودمان را به اتفاقات داخلی آمریکا گره بزنیم. با وجود آنکه نتایج انتخابات آمریکا برای بسیاری از کشورها مهم بوده و دارای آثار منطقه‌ای و بین‌المللی است، اما ایران از معدود کشورهای مستقل است که سیاست‌ داخلی و خارجی‌اش تحت تاثیر آمدن و رفتن افراد در کاخ سفید نیست.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه با اشاره به نقض تعهدات اروپا در برجام یادآور شد: اینکه اروپا در برجام نتوانسته به تمامی تعهداتش عمل کند، روشن است. ایران در چندین نوبت این موضوع را به صورت رسمی اعلام کرده و مکانیسم حل اختلاف را فعال کرده است. پنج گام ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای هم برای توازن‌بخشی به این توافق بوده است.

آمریکا هژمون خود را از دست داده است

خطیب‌زاده با تاکید بر اینکه اقدامات کاهشی ایران در چارچوب برجام پاسخ به ناتوانی اروپا بوده است و نه آمریکا، عنوان کرد: چون اروپایی‌ها و طرف‌های برجامی به تعهدات‌شان عمل نکردند، ایران از تعهداتش در برجام کاست وگرنه آمریکا از برجام به صورت یکجانبه خارج شده و ما اقدامات آنها در اعمال مجدد تحریم‌ها و وضع تحریم‌ها و فشارهای مضاعف را فراتر از برجام غیرقانونی و برضد حقوق بین‌الملل می‌دانیم.

وی با بیان اینکه بازگشت کامل به تعهدات از سوی ایران میسر نیست مگر آنکه اروپا و طرف‌های دیگر برجام به انجام تعهداتشان به صورت کامل بازگردند، گفت: اروپایی‌ها تاکنون نتوانسته‌اند آنچنان که باید و شاید به تعهدات خود عمل کنند. حتی نتوانستند اینستکس که مقدمه اجرایی تعهدات رفع تحریمی آنهاست را اجرایی کنند. بنابراین ما موضوع را ساده نمی‌بینیم و به اقدامات آنها توجه داریم و نه حرف‌ها و وعده‌های آنها.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه بعید است ترامپ بتواند از این به بعد نیز جهان را علیه ایران با خود همراه کند، اظهار داشت: آمریکا هژمون خود را نسبت به کشورهای مختلف دنیا از دست داده است. ما اکنون در جهان در حال گذار هستیم که قدرت‌های برآمده‌ای چون ایران ظهور کرده‌اند و تمام تلاش و هم و غم آمریکا نیز جلوگیری از برآمدن آنهاست.

سوءبرداشت در مورد ایران، مادر باتلاق‌هاست

خطیب‌زاده با بیان اینکه ایران نشان داده قدرت مسوولی است، تصریح کرد: آمریکا دشمن ماست، معلم ما نیست و ما مسیر خود را مستقلانه و براساس منافع ملی خود خود انتخاب می‌کنیم. خطاهای بزرگ آمریکا موجب شده آنها در منطقه در نقطه شکست و اخراج قرار بگیرند.

وی درباره اظهارات گاه و بیگاه آمریکایی‌ها مبنی براینکه هر گزینه‌ای روی میز است و حق دفاع مشروع ایران هم خاطرنشان کرد: آمریکا از ابتدای انقلاب کارهای زیادی خواسته علیه دولت و ملت ایران انجام دهد اما موفق به انجام خیلی از آنها هم نشده است. سوء برداشت‌ها و اشتباهات محاسباتی نتایج خطرناکی به همراه دارد بنابراین ما به آمریکایی‌ها هشدار داده‌ایم که سوءبرداشت در مورد ایران، مادر باتلاق‌هاست.

این دیپلمات ارشد با بیان اینکه اگر آمریکا می‌توانست اقدامی علیه ایران انجام دهد، آن را مدت‌ها قبل انجام می‌داد، ابراز داشت: در مورد حق دفاع مشروع، این موضوع در منشور ملل متحد به صراحت آمده و حق طبیعی هر کشوری است که در برابر تجاوزات به حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی‌اش از خود دفاع کند و پاسخ ایران به هر گونه تجاوز هم بدون لحظه‌ای تردید خواهد بود.

رژیم اشغالگر قدس در اوج حضیض خود قرار دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد تلاش‌های لابی‌های صهیونیستی – عربی علیه ایران هم بیان کرد: در منطقه ما محوری اصیل و ضدسلطه به نام محور مقاومت ایجاد شده که ایالات متحده و اذناب منطقه‌ای‌اش عمیقا به دنبال مشوه کردن این چهره مقاومت و از بین بردن آن هستند. البته نه تنها تاکنون موفق نشده‌اند بلکه هر اقدامی تاکنون به تقویت آن محور انجامیده است چراکه روح مقاومت همان روح آزادگی و سلطه‌ستیزی است که هر روز بیدارتر می‌شود.

خطیب‌زاده با بیان اینکه در آمریکا فارغ از آنکه چه کسی رئیس‌جمهور است، لابی‌هایی به عنوان دولت پنهان فعالیت می‌کنند که با جمهوری اسلامی تضاد ماهوی دارند، یادآور شد: آنها این تضاد و دشمنی را از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز نشان داده و اکنون هم ادامه می‌دهند اما به مدد الطاف الهی و مقاومت و هوشمندی ملت ایران هر روز بیش از قبل شکست خورده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه لابی‌ اسرائیل هر اقدامی که توانسته، بر علیه ایران انجام داده، عنوان کرد: رژیم اشغالگر قدس در اوج حضیض خود قرار دارد. همه مولفه‌ها حاکی از شرایط وخیم صهیونیست‌ها است. نخست‌وزیرشان غرق در فساد است، فشارهای اقتصادی و اجتماعی شدید و عمیقی وجود دارد و مانند ۷۰ سال گذشته دیگر نمی‌تواند جامعه بین‌المللی را صرفا با دروغ و نیرنگ فریب دهد.

هیچ کسی غیر از ترامپ عادی‌سازی روابط را باور نکرده است

ترامپ در نمایش‌های تلویزیونی تجربه داشته و فکر می‌کند با نمایش‌های دم‌دستی با رای‌دهندگان هر کاری را بکند. او البته یک بار این کار را کرد و نشان داد که توانایی فریبکاری را دارد.

رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه درباره تلاش آمریکا برای عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل هم گفت: دولت ترامپ در عرصه سیاست خارجی، یک دولت شکست خورده است. آنها در هیچ عرصه‌ای چه در مورد مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و چه روابط فراآتلانتیکی و چه حوزه مسائل خاور دور یا غرب آسیا دستاوردی نداشته‌اند و لذا به دنبال دستاوردهای ساختگی هستند.

خطیب‌زاده با بیان اینکه من هیچ گاه آمریکا را اینچنین خوار و ذلیل ندیده بودم، اظهار داشت: تحولات اخیر، یک نمایش و سناریو بد، بی‌جان و بی‌رمق توسط مبتدیانی است که با عجله طراحی و با شتابزدگی انجام می‌دهند و هیچ کسی هم غیر از ترامپ این اتفاقات را باور نکرده است.

وی اضافه کرد: البته ترامپ در نمایش‌های تلویزیونی تجربه داشته و فکر می‌کند با نمایش‌های دم‌دستی با رای‌دهندگان هر کاری بکند. او البته یک بار این کار را کرد و نشان داد که توانایی فریبکاری را دارد ولی نمی‌توان همه را برای همیشه فریب داد.

صهیونیست‌ها ترامپ را پنجره طلایی برای طی مسیری بی‌بازگشت می‌دانند

به گفته این دیپلمات ارشد، اعلام برقراری روابط میان برخی از کشورهای عربی با اسرائیل چیزی جز آشکارسازی روابطی‌ است که سال‌ها به شکل پنهانی وجود داشته و گعده دوستانه‌ای است که قرار است بی‌حیاتر از قبل برگزار شود.

خطیب‌زاده با تشریح سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در منطقه غرب آسیا تصریح کرد: سیاست آمریکا در خاورمیانه دو پایه دارد؛ یکی ایران‌ستیزی و دومی حمایت از اسرائیل. این دو پایه در دولت ترامپ به شکل بی‌مانندی به اوج خود رسید. آنها در مورد ایران به یک وسواس روان‌پریشانه رسیده‌اند و در مورد اسرائیل هم آنها به حمایت بی چون و چرا از این رژیم اشغالگر پرداختند.

وی با بیان اینکه حتی برای تحلیلگران غربی این حمایت بی و چون آمریکا از اسرائیل به دور از باور است، خاطرنشان کرد: موضوع انتقال سفارت، به رسمیت شناختن اشغال جولان و معامله ادعایی قرن لطف‌هایی بود که دولت ترامپ به اسرائیل در این مدت کرده است. صهیونیست‌ها ترامپ را پنجره طلایی خود برای طی کردن یک مسیر بدون بازگشت می‌دانند.

روزی نبوده آمریکا به دنبال عکس گرفتن با مقامات ایران نباشد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیش‌بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم ابراز داشت: بعید است کسی حتی در داخل آمریکا با قطعیت بداند چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود. اما آنچه روشن است، برای جمهوری اسلامی ایران فرقی ندارد چه کسی به کاخ سفید می‌رود.

خطیب‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا پیام روشنی برای مذاکره به ایران مخابره کرده‌اند، بیان کرد: دولت آمریکا روزی نبوده که به دنبال عکس گرفتن با مقامات ایران و طراحی یک نمایش نبوده باشد. آمریکایی‌ها آنقدر در اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران مستاصل هستند که هر روز بیشتر تلاش می‌کنند مسیری را به خیال خود باز کنند تا در آن، نمایشی بدهند.

وی با تاکید بر اینکه ما فرصت نمایش به هیچ کسی را نمی‌دهیم، یادآور شد: چارچوب عمل ما روشن است. برجام تعهدات طرفین را مشخص کرده و نیازی به دادن پیغام یا مذاکره مجدد نیست. نباید وقت همدیگر را تلف کنیم. پیام ما به واشنگتن روشن بوده است. پذیرفتن مسئولیت اقدامات مخربی که بر علیه ملت ایران صورت پذیرفته، توقف تروریسم اقتصادی، احترام به حقوق ایران و جبران مسئولانه خسارت‌های وارده.

هضم «نه» شورای امنیت، برای آمریکا آسان نیست

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا بنا بر ادعایش درباره اسنپ بک می‌تواند اقدامی انجام دهد، عنوان کرد: تمامی اعضای شورای امنیت به جز یک کشور، «نه» بزرگی به آمریکا گفتنند و هضم این «نه»، برای آمریکا به آسانی فراهم نیست. دبیرکل سازمان ملل هم به صورت رسمی اعلام کرد که هیچ اقدامی برای نظارت بر تحریم‌ها انجام نمی‌دهد چراکه آمریکا اهلیت این کار را ندارد.

خطیب‌زاده با بیان اینکه تاکید و اصرار آمریکا برای اجرای تحریم‌های لغو شده علیه ایران ناشی از استیصال این کشور است، گفت: آمریکا «نه» بزرگی دریافت کرده و بیشتر از قبل منزوی شده است. ترامپ در انجام تعهداتش به کمپین انتخاباتی‌اش شکست خورده ولی می‌خواهد خود را پیروز جلوه دهد. البته آمریکا حداقل طی ۷۰ سال اخیر مسیر مبتنی بر قلدری را طی کرده و با قلدری می‌خواهد دیگران را هم با خود همراه کند. این اعتیادی است که دیر یا زود واشنگتن می‌باید ترک کند.