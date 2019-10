Iranian actor nominated for BAPFF award

Tanabandeh is nominated for the best actor for his role in 'Rona, Azim's Mother' directed by Jamshid Mahmoudi.

The movie will also be nominated for UNESCO cultural diversity award.

Rona, Azim's Mother was selected as the Afghan entry for the Best Foreign Language Film at the 91st Academy Awards, but it was not nominated.

Organized by the Screen Culture Unit at Screen Queensland, BIFF has been taking place every year since 1992.

Each year BIFF has attracted film makers and film enthusiasts to view a mix of local and international films, including the launching of some major films.

9376**2050

Follow us on Twitter @IrnaEnglish

محسن تنابنده و برادران محمودی نامزد جایزه آسیاپاسفیک شدند

تهران- ایرنا- تنابنده و برادران محمودی نامزد رشته‌های مختلف در سیزدهمین دوره جایزه آسیا پاسیفیک شدند.

سیزدهمین دوره جایزه آسیا پاسیفیک فهرست نامزدهای رشته‌های مختلف را اعلام کرد.

محسن تنابنده نامزد جایزه بهترین بازیگر مرد برای فیلم شکستن همزمان بیست استخوان با نام بین المللی رونا، مادر عظیم ساخته جمشید محمودی است.

همچنین شکستن همزمان بیست استخوان نامزد دریافت جایزه یونسکو برای تنوع فرهنگی نیز خواهند بود.

سیزدهمین دوره جایزه سینمای آسیا پاسیفیک در روز پنجشنبه ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در بریسبان استرالیا برگزار خواهد شد.

شکستن همزمان بیست استخوان دو جایزه معتبر جشنواره وزول فرانسه را دریافت کرده است و بیش از ۱۵ حضور موفق بین المللی داشته است. این فیلم محصول مشترک ایران و افغانستان است و به عنوان نماینده اسکار از طرف سینمای افغانستان به آکادمی اسکار معرفی شده است و این روزها در ایران درحال اکران است.

پخش بین المللی فیلم برعهده شرکت فرانسوی نوری پیکچرز به مدیریت کتایون شهابی است.

محسن تنابنده، مجتبی پیرزاده، فرشته حسینی، فاطمه حسینی، فاطمه میرزایی،محیی رضایی، سعید چنگیزیان و علیرضا استادی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.