Iranian female Muaythai athlete gains world championship

On Friday competitions of the UAE Muaythai championship in the final match Hosseini gained the gold medal and three other athletes gained silver medals.

On the eighth day of the commotions in under-23-year-old range Fatemeh Hosseini in her way to world championship had to beat competitors from Syria and Vietnam before the final match that was packed with spectators.

She won that match 30-27 in a game versus the host country, the UAE, to become the first Iranian gold medalist in those competitions.

Iran’s other female athlete, Saba Chenari in minus 75kg lost the final versus a competitor from New Zealand to gain the silver medal of her weight.

In the final match of men’s minus 54kg, too, Mehrdad Khanzadeh had a close and attractive completion versus Ahmad Noor Iman from Malaysia, but lost the match 26-30.

The International Federation of Muaythai Associations, or IFMA, has decided that after drawing among the fighters in 45kg weight “Special Match” will be held between Iran’s Freshteh Hassanzadeh and Malaysia’s Damia Hussna for the gold medal of that weight.

In medal counting, at least a silver medal is for sure for Hassanzadeh though.

بانوی‌ موی‌تای‌کار ایران قهرمان جهان شد

تهران- ایرنا- فاطمه حسینی نماینده وزن منهای ۶۰ کیلوگرم ایران به مدال طلای مسابقات موی‌تای‌ قهرمانی جهان دست یافت.

به گزارش ایرنا، امروز جمعه ۱۳ خردادماه، هشتمین روز از رقابت‌های جهانی موی‌تای در ابوظبی امارات با انجام مبارزات فینال رده سنی زیر ۲۳ سال پیگیری شد که در پایان تیم کشورمان یک مدال طلا و سه نقره را از آن خود کرد.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، فاطمه حسینی که برای رسیدن به فینال، حریفانی از سوریه و ویتنام را پشت سر گذاشته بود، در دیدار نهایی و در سالن مملو از تماشاگر با نتیجه قاطع ۲۷ بر ۳۰ از سد موی‌تای‌کار کشور میزبان گذشت تا اولین ورزشکار طلایی ایران در این دوره از رقابت‌ها لقب گیرد.

صبا چناری در فینال وزن ۷۵- کیلوگرم با قبول شکست برابر حریفی از نیوزیلند، عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره این دوره از پیکارها را به خود اختصاص داد.

در بازی فینال وزن ۵۴- کیلوگرم آقایان نیز مهرداد خان‌زاده با وجود ارائه یک بازی تماشایی، در نهایت ۲۶ بر ۳۰ مقابل احمد نورایمان از مالزی باخت و به مدال نقره بسنده کرد.

گفتنی است با تصمیم IFMA و پس از انجام قرعه کشی میان فایترهای حاضر در وزن ۴۵- کیلو، مسابقه‌ای با عنوان "مبارزه ویژه" میان فرشته حسن زاده و دامیا حسنا برگزار شد که با برتری موی‌تای‌کار مالزیایی و کسب مدال طلا همراه بود. در جمع بندی مدالها، نقره حسن زاده برای کشورمان ثبت شده است.

در جدول رده‌بندی مدال‌ها تا پایان امروز، تیم کشورمان با احتساب مدال نقره حسن زاده، تاکنون یک طلا، سه نقره و شش برنز کسب و در جایگاه ششم قرار دارد.

فردا و در آخرین روز مسابقات، تیم کشورمان در مبارزات رده بزرگسالان سه فینالیست دارد که بر این اساس در -۶۳.۵ کیلومسعود عبدالمالکی برابر "سوراویت سوک سانگوان" از تایلند، در ۵۱- کیلو یاسر پرمهر با "علی سریک" از قزاقستان و در ۷۵+ کیلو بانوان سمیرا فتحی با "گلدن مرکان" از ترکیه پیکار خواهند کرد.

همچنین مجمع عمومی فدراسیون بین المللی موی‌تایIFMA، امروز در محل مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی با حضور رییس، نایب رییس و دبیرکل ایفما و همچنین جواد نصیری رییس فدراسیون غیر دولتی موی تای ایران، عضو شورای ریاست ایفم و نایب رییس فدراسیون موی‌تای آسیا برگزار شد.

صورتجلسه مصوبات ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱، گزارش مالی، گزارش مبارزه با دوپینگ، پذیرش مصوبات IOC در خصوص روسیه و بلاروس و تعلیق عضویت این کشورها، گزارش کمیسیون های ورزشکاران، اخلاق و انضباطی، تاسیس اتحادیه موی‌تای مدیترانه، گزارش رسمیت ایفما در کمیته بین‌المللی المپیک به همراه تقویم اجرایی سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود.