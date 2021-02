Early blossoms of trees in Qazvin province, Iran, in February and March may bring about big losses for farmers, because winter is yet to finish in the freezing weather of the province. The pictures below show gardens remained from the Sassanid era around Qazvin city. Qazvin, Iran, February 26, 2021. IRNA

