Indian Filmfest. to host 3 Iranian movies

The 13th edition of India's Jaipur International Film Festival has accepted three Iranian films, including ‘Death Eater' (Mordeh Khor) by Sadeq Daqiqi, 'Reverse Route' by Abolfazl Jalili and "That Night's Train" by Hamidreza Qotbi into its screening program.

The selectors have chosen these films from 1484 entries from 38 countries in the world.

The 13th Jaipur International Film Festival will be held in Jaipur, India, on January15-19, 2021.

نمایش ۳ فیلم ایرانی در جشنواره جیپور هند

تهران- ایرنا- جشنواره جیپور هند میزبان سه فیلم ایرانی «مسیر معکوس»، «مرده خور» و «قطار آن شب» شد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در این دوره از جشنواره ۱۴۸۴اثر شامل فیلم بلند سینمایی، مستند کوتاه و بلند، فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن، موزیک ویدئو، وب سری، فیلم های موبایلی و فیلم دانشجویی از ۸۰ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد که از این میان ۱۶۱ اثر انتخاب شده از ۳۸ کشور جهان مورد قضاوت هیئت داوران قرار می‌گیرد.

سه فیلم مسیر معکوس ساخته ابوالفضل جلیلی، مرده خور ساخته صادق صادق دقیقی و قطار آن شب ساخته حمیدرضا قطبی در سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی جیپور هند شرکت می‌کنند.

سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم جیپور هند از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱ ( ۲۶ تا ۳۰ دی ۱۳۹۹) در شهر جیپور معروف به شهر صورتی هندوستان برگزار می‌شود.

همچنین حامد سلیمان‌زاده، مدرس و منتقد بین‌المللی سینما، با دعوت رسمی هانو راج دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم جیپور به عنوان یکی از داوران بخش اصلی این جشنواره معتبر کشور هند معرفی شده است.