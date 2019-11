Iran, Kazakhstan review regional, int'l issues

The meeting was held on the sidelines of the 2019 Astana Club.

Earlier, in a meeting with his Kazakh counterpart Mukhtar Tleuberdi, Zarif reviewed the recent developments in the two countries' relations, particularly with regard to the joint commission in Kazakhstan, as well as regional developments.

The officials discussed the trade and economic cooperation, especially in the context of the Caspian Sea legal regime and cooperation on the shipping ports of the Caspian Sea as well as air transport and consular relations along with the upcoming Astana Process.

Zarif visited the university and delivered a speech titled 'New Paradigms and Discourses in the Contemporary World'.

Meanwhile, Zarif received the 'Honorary Professor' title of the Kazakh University of Eurasia in Nur-Sultan city on Monday.

ظریف با رهبر قزاقستان دیدار کرد

تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز سه‌شنبه با نورسلطان نظربایف رهبر قزاقستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در قزاقستان حضور دارد، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه با «نورسلطان نظربایف» رهبر این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

روابط دوجانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و جهانی محورهای اصلی گفت‌وگو در این دیدار بود.

به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف از دیروز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سالیانه «کلوپ آستانه» و دیدار با مقامات قزاقستان به این کشور سفر کرده است.

وی عصر دیروز در دانشگاه اوراسیا شهر نورسلطان (آستانه) حضور یافت و ضمن بازدید از موزه این دانشگاه دفتر یادبود آن را امضاء و سپس در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه با موضوع «پارادایم‌ها و گفتمان‌های نوین در جهان معاصر» سخنرانی کرد و در مراسمی عنوان «پروفسور افتخاری» دانشگاه اوراسیای قزاقستان وزیر امور خارجه اعطاء شد.

ظریف شامگاه دیروز هم با «مختار تیلوبردی» وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان در یک شام کاری شرکت و درخصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه از جمله کمیسیون مشترک دو کشور، همکاری‌های تجاری و اقتصادی به ویژه در چارچوب خزر، همکاری‌های بندری و حمل و نقل هوایی، همکاری‌های کنسولی، نشست آتی کشورهای عضو روند آستانه و سایر موضوعات مورد علاقه تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه امروز هم به عنوان سخنران ویژه افتتاحیه کلوپ آستانه با موضوع «بایسته‌های یک منطقه امن و با ثبات» شرکت و سخنرانی کرد.