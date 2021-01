Iran, South Korea need to eliminate obstacles in way of expanding ties

According to IRNA Political Desk, the diplomatic relations of the two countries date back to 1962. Throughout history despite Iran’s close ties with North Korea and South Korea’s close ties with the United States, Iran and South Korea not only maintained their close ties, but also further expanded them continually.

But ever since the re-imposing of the anti-Iranian sanctions by Trump administration in 2018 Iran-Korea ties kept on deteriorating.

Tehran complains about the blocking of some seven million dollars of its cash assets in South Korea from the summer of 2019 when the US sanction waivers on Iranian oil purchase for South Korea ended. Apparently a number of official talks on the issue have been of no avail and Tehran has filed a law suit against Seoul at The Hague International Court of Justice.

The not-so-positive stands adopted by South Korean officials during the course of the past ten months despite their record of traditional close ties with Iran can indicate a major change in Seoul’s commercial diplomacy in the Middle East, and particularly with Iran. At any rate, the two countries’ relations have been subjected to some ups and downs during the recent years, which are focused on here.

Iran’s increased oil sales to South Korea after JCPOA

South Korea was one of the major buyers of Iranian oil after the nuclear deal called JCPOA was reached, so that in 2017 Iran became the third largest exporter of crude oil to South Korea. South Korea also became the largest buyer of Iran’s oil derivatives and gas during the same period.

In addition to the bilateral commercial ties, the two countries’ payments to each other were done by the Central Bank of Iran, the Korean Industrial State Bank and the Woori Financial Group.

Effects of US exit from JCPOA on Iran-Korea ties

Following the Trump administration’s exit from JCPOA in 2018 South Korea has been forced under the US pressure to initially lower its oil imports from Iran and eventually cut it. Due to its amicable ties with Tehran, Seoul several times asked for sanction waivers, which were twice accepted by the United States.

The South Korean refineries had during the recent years managed to buy their entire required light oil from Iran, but the US refraining from extending their sanction waivers had very much worried that country and increased their expenses.

The South Korean refineries had announced that the Iranian super light oil not only had lower Sulphur from that of the other countries, such as Qatar, but was also cheaper, and very appropriate for their petrochemical industries, and very appropriate for manufacturing various products, such as plastic bottles.

Yet, South Korea suffered very much from the US anti-Iran sanctions as a major importer of the Iranian oil, so that the annual 7.8-billion-dollar oil imports of Korea in 2017 decreased 2.1 billion dollars in 2019 and down to zero in 2020.

The South Koran ship makers, too, who wished to gain contracts for building the new fleet of Iranian oil tankers lost their hopes and the Korean construction companies that were involved in renovation of the Iranian oil and gas fields, too, lost their jobs after Trump’s exist from JCPOA.

Kora does no participate in US naval coalition

Beyond doubt a part of Seoul’s impenetrable stand during the past months is due to South Korea’s very strong economic, political and security ties with the United States. South Korea is a small country that depends highly on its exports, and not only is very eager to safeguard its access to US markets, but is also very much dependent on Washington for ensuring its national security and military back-up.

Yet, although South Korea is a major US ally in Southeast Asia and host to 28,000 US soldiers in its soil, due to the history of its amicable ties with Tehran, Seoul refrained from participation in US proposed naval coalition in the Strait of Hurmuz.

Instead, after consultations with Tehran, Seoul forwarded its anti-piracy naval fleet from the Somalian shore in the Red Sea to the Sea of Oman, rather than the Strat o Hurmuz to keep a balance between the Iran and the US demands.

Iran’s blocked monetary assets in South Korea

In 2012 South Korea was one of the major buyers of the Iranian oil after the JCPOA was reached. But after the re-imposing of sanctions in 2018 not only it decreased its oil imports from Iran down to zero, but it also actively participated in the unilateral US anti-Iranian sanctions and refrained from paying the price for the oil it had bought from Iran.

Iran’s blocked money in South Korea is between 7 to 9 billion dollars, that is now in the Korean Industrial State Bank and the Woori Financial Group. Yet, the South Korean news agency Yonhap, quoted South Korean officials that they were negotiating with Iranian officials for release of those assets.

A South Korean official who had spoken on condition of anonymity had told the Korean news agency Yonhap last Tuesday that keeping in mind the US green light Seoul is ready to sell Corona vaccines to Iran and is also engaged in negotiations to release the blocked Iranian money in Koran banks.

A South Korean delegation, led by a deputy foreign minister is therefore heading for Iran for talks on release of the blocked money.

Holding a violating South Korean Ship at Strait of Hurmuz

Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) naval forces last Monday held a South Korean oil tanker, Hankuk Chemi, carrying 7.2 thousand tons of chemical fluids and oil because of violating environmental protocols. The ship is now anchored in Iran’s Bandar Abbas port.

Foreign Ministry Spokesman Saeid Khatibzade told reporters last Monday that holding the Korean oil tanker is merely due to technical issues and polluting the sea, based on a judiciary order, and it is guided to shore to survey its violations.

South Korea provides 70% of the oil it needs through the Strait of Hurmuz.

Diplomatic Traffic

Following the holding of the South Korean oil tanker in Bandar Abbas the traffic of the two countries diplomats has increased during the past few days. A South Korean foreign ministry official met the Iranian ambassador to Seoul as the first move.

Also the Yonhap reported that a delegation led by the managing director of Africa and Middle East Affairs of South Korean Foreign Ministry that left Qatar on Thursday for talks on release of the held ship and release of the Iranian blocked assets.

Also, early next week first deputy Korean foreign minister is heading for Iran for talks on what the Iranian Foreign Ministry says is initially the release of Iranian blocked assets, and then bilateral ties, including the status of the held Korean ship.

به مناسب سفر هیاتی از کره جنوبی به تهران

ایران و کره جنوبی و ضرورت رفع موانع گسترش روابط

تهران- ایرنا- ایران و کره جنوبی در طول تاریخ دارای روابطی دوستانه و نزدیک بوده اند، اما با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج وی از برجام، روابط تهران - سئول به دلیل فشارهای آمریکا بر کره جنوبی تا حدی دچار فراز و فرود شده است.

به گزارش ایرنا، شروع روابط دیپلماتیک دو کشور به سال ۱۹۶۲ بر می گردد. در طول تاریخ، دو کشور با وجود روابط نزدیک ایران با کره شمالی و روابط نزدیک کره جنوبی با ایالات متحده، روابط عادی خود را حفظ و حتی توسعه داده اند؛ اما از زمان اعمال مجدد تحریم های ایران توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸، روابط ایران و کره جنوبی در مسیر نزولی قرار گرفته است.

تهران از مسدود شدن حدود ۷ میلیارد دلار دارایی خود در دو بانک کره جنوبی از شهریور ۱۳۹۸ که معافیت ایالات متحده برای واردات نفت ایران منقضی شد، شکایت دارد. ظاهرا برخی نشست های رسمی برای حل این مشکل با طرف کره ای فایده ای نداشته است و تهران اکنون به سئول هشدار داده است در این ارتباط در دیوان بین المللی دادگستری اقدام قانونی انجام خواهد داشت.

مواضع نه چندان مثبت مقامات کره جنوبی در ۱۰ ماه گذشته، به رغم روابط سنتی صمیمانه با تهران، به نوبه خود می تواند نشانگر یک تغییر اساسی در رفتار و دیپلماسی تجاری سئول در خاورمیانه به ویژه ایران باشد. به هرحال روابط دو کشور در سال های اخیر دارای فراز و فرودهایی بوده است که در اینجا به می پردازیم.

افزایش صادارت نفتی ایران به کره جنوبی بعد از برجام

کره جنوبی بعد از توافق هسته ای موسوم به برجام از خریداران اصلی نفت ایران بوده است و دو سال پس از امضای برجام، ایران به سومین منبع بزرگ صادر کننده نفت به کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ میلادی تبدیل شد. این کشور همچنین به بزرگترین خریدار میعانات گازی ایران تبدیل شد.

علاوه بر بحث تجارت میان دو کشور، از سال ۲۰۱۰ پرداخت های تجارت دوجانبه از طریق حساب هایی که توسط بانک مرکزی ایران در دو بانک کره ای به نام های «بانک ووری» و «بانک صنعتی دولتی کره» انجام می شد، تسویه شد.

تاثیر خروج آمریکا از برجام در روابط ایران و کره جنوبی

اما به دنبال خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ ، این کشور مجبور شد تحت فشارهای آمریکا خریدهای نفتی از ایران را کم و در نهایت قطع کند. سئول به دلیل رابطه دوستانه ای که با تهران داشت چندبار درخواست معافیت خرید نفت کرد که دو بار هم مورد موافقت امریکا قرار گرفت.

پالایشگاه‌های کره جنوبی در سال‌های اخیر توانسته بودند همه خریدهای نفت فوق سبک خود را از ایران انجام دهند، اما تمدید نشدن معافیت برای خریداران نفت ایران از سوی آمریکا، این کشور را بسیار نگران کرده و هزینه هایش را افزایش داده بود. پالایشگاه‌های کره جنوبی اعلام کرده بودند که نفت فوق سبک ایران نسبت به کشورهای دیگر از جمله قطر دارای سولفور کمتری است، بهای رقابتی مناسبی دارد و برای تولید مواد پتروشیمی که می‌تواند در محصولات مختلف از جمله بطری‌های پلاستیکی استفاده شود، بسیار مناسب است.

با این حال به دلیل فشارهای آمریکا، کره جنوبی به عنوان وارد کننده عمده نفت ایران، تحت تأثیر چرخش در سیاست ایالات متحده بسیار آسیب دید، به طوری که به دلیل تحریم ها، واردات ۷.۸ میلیارد دلاری نفت کره جنوبی از ایران در سال ۲۰۱۷ به ۲.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت و در سال گذشته میلادی یعنی سال ۲۰۲۰ هیچ وارداتی صورت نگرفت.

بعد از خروج ترامپ از برجام سایر بخش های کره جنوبی نیز آسیب دیدند. برای مثال کشتی سازان قراردادهای امیدوار کننده برای ساخت ناوگان جدید نفتکش های ایرانی را از دست دادند و شرکت های ساختمانی مجبور شدند از پروژه های نوسازی تأسیسات نفت و گاز خارج شوند.

عدم مشارکت کره در ائتلاف دریایی آمریکا

مطمئناً، بخشی از سازش ناپذیری سئول در ماه های اخیر مربوط به اهمیتی است که این کشور به روابط تجاری، سیاسی و امنیتی خود با ایالات متحده قائل است. کره جنوبی به عنوان یک کشور کوچک و صادرات گرا، نه تنها علاقه مند به حفظ دسترسی خود به بازار ایالات متحده است بلکه برای حفاظت از امنیت ملی خود نیز به کمک امنیتی و پشتیبانی ایالات متحده وابسته است.

با این وجود کره جنوبی اگرچه از همپیمانان اصلی آمریکا در منطقه است بطوری که بالغ بر ۲۸ هزار سرباز آمریکایی در این کشور مستقر هستند، اما به دلیل روابط دوستانه ای که با ایران داشت حاضر به مشارکت در ائتلاف دریایی آمریکا در تنگه هرمز نشد.

این کشور بعد از رایزنی با تهران ضمن مخالفت با طرح واشنگتن، واحد دزدان دریایی خود را که پیش از این در سومالی خدمت می کرد نه به تنگه هرمز بلکه به دریای عمان اعزام کرد تا به این طریق تعادلی بین درخواست های ایران و آمریکا ایجاد کرده باشد.

پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی

کره جنوبی که در سال ۲۰۱۷ و پس از امضای برجام، یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بود. پس از انتشار خبر بازگشت تحریم ها در سال ۲۰۱۸ نه تنها ثبت سفارش نفت از ایران را به صفر رساند، بلکه پس از آبان ۱۳۹۷ که تحریم های یکجانبه امریکا علیه نظام بانکی ایران برقرار شد، به بهانه تحریم امریکا از پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده، اجتناب کرد.

این دارایی ها که مبلغی در حدود ۷ تا ۹ میلیارد دلار براورد می شود، اکنون در دو بانک کره جنوبی به نام های "ووی بانک" و "بانک صنعتی" این کشور بلوکه شده اند. با این حال خبرگزاری رسمی یونهاپ این کشور در روزهای اخیر به نقل از مقامات کره جنوبی از مذاکره دو کشور برای ازادسازی این منابع خبر داده بود.

یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی که نامش فاش نشده است سه شنبه گذشته به یونهاپ گفته بود: با توجه به چراغ سبز آمریکا به این کشور برای فروش واکسن کرونا به ایران، تهران و سئول سرگرم گفت و گو در مورد آزادسازی پول های مسدود شده ایران در بانک های کره ای هستند.

همین خبرگزاری در گزارشی دیگر ادعا کرده بود ایران خواستار استفاده از بخشی از دارایی های مسدود شده خود نزد بانک های کره جنوبی برای خرید تجهیزات پزشکی است.

به هر حال، برای حل مساله پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی قرار است هیاتی فردا یکشنبه به سرپرستی معاون وزیر خارجه کره جنوبی راهی ایران شود.

توقیف کشتی متخلف کره ای در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دوشنبه گذشته از توقیف یک فروند شناور کره جنوبی با نام تجاری «هانکوک چیمی» حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی به دلیل نقض پروتکل‌های زیست‌ محیطی در خلیج فارس خبر داد. این کشتی در حال حاضر در بندرعباس لنگر انداخته است.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم روز دوشنبه گذشته در پاسخ به خبرنگاران در مورد خبر توقیف کشتی کره ای اظهار داشت: بر اساس اخبار اولیه دریافتی از مقامات محلی، موضوع کاملا فنی است و کشتی به دلیل آلوده کردن دریا و با حکم قضایی، برای رسیدگی به تخلف به ساحل هدایت شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران هم مانند سایر کشورها نسبت به تخلفات مشابه و بویژه آلوده کردن محیط زیست دریایی حساسیت دارد، لذا در چارچوب قوانین با آن برخورد می کند.

خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: این اتفاق مورد استثنایی نبوده و در موارد مشابه قبلی در ایران و آب های سایر کشورها رخ داده و امری عادی بوده و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

۷۰ درصد نفت کره جنوبی از تنکه هرمز تامین می شود.

رفت و آمدهای دیپلماتیک

اما به دنبال توقیف یک کشتی کره جنوبی در بندرعباس، رفت و آمدهای دیپلماتیک دو کشور در روزهای اخیر افزایش یافته است. ابتدا یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی در سئول با سفیر ایران در ان کشور دیدار کرد.

از سوی دیگر یونهاپ گزارش داده است که هیاتی به سرپرستی «کو کیونگ سوک» مدیرکل امور آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه، نیمه شب پنجشنبه از طریق قطر راهی ایران شده است تا در مورد کشتی توقیف شده کره در بندرعباس و همچنین پول های بلوک شده ایران در کره جنوبی با مقامات ایران گفت و گو کنند.

با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه سفر هیات کره‌ای به تهران قبل از توقیف کشتی متخلف مورد توافق قرار گرفته بود، گفت: دستور کار اصلی این هیات مذاکره برای دسترسی به منابع مالی ایران در کره است.

به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با هیاتی از کره که گفته می شود وارد تهران شده و میهمان سفیر کره جنوبی است، اظهار داشت: هیاتی که وارد کشورمان شده بخشی از هیات قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی است که قرار است روز یکشنبه به تهران سفر کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: سفر این هیات قبل از توقیف کشتی متخلف کره‌ای مورد توافق قرار گرفته و دستور کار اصلی آن مذاکره در مورد چگونگی دسترسی به منابع مالی ایران در کره است.

قرار است «چوی جونگ» معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی اوایل هفته جاری برای بحث در مورد روابط دو کشور از جمله توقیف این کشتی و دارایی های مسدود شده ایران در کره به تهران سفر کند.