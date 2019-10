Iran's AEOI releases statement on scaling down JCPOA commitments

The statement came following Iran's Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei's decisive remarks on scaling down nuclear commitments which is shouldered by the AEOI until desirable achievements are made.

The statement reads that with special attention to the decisive views of Supreme Leader in the field of peaceful nuclear activities and in coordination with the esteemed president and head of Supreme National Security Council, the AEOI will continue extensive scientific and strategic activities and attain new capabilities in in the hardware and software fields within the framework of national regulations and Safeguards commitments until desirable outcomes are achieved.

Reducing nuclear commitments based on the clauses predicted in the JCPOA to strike balance in the country's commitments against its benefits from the deal is a legal issue and is not a case of violation.

Iranian officials have on several occasions announced that if the other parties abide by their commitment under the deal, Iran will also return to it, the statement said.

As international officials and experts were surprised by Iran's valuable nuclear achievements, including production of 20 percent, they will also be astonished by new accomplishments of Iranian experts in the field of peaceful nuclear technology.

بیانیه سازمان انرژی اتمی درخصوص کاهش تعهدات برجامی و فعالیت‌های علمی هسته‌ای

تهران- ایرنا- سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه در راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کاهش تعهدات برجامی و فعالیت های گسترده علمی و راهبردی هسته ای بیانیه ای صادر کرده است.

به گزارش چهارشنبه شب، این بیانیه در پی بیانات قاطعانه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه " کاهش تعهدات هسته ای که مسئولیت آن بر عهده سازمان انرژی اتمی است، باید همان گونه که دولت اعلام کرده با جدیت کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه یابد تا به نتیجه مطلوب برسد و قطعاً هم به نتیجه خواهد رسید"، صادر شده است.

متن این بیانیه به شرح ذیل است: سازمان انرژی اتمی ایران با توجه ویژه به منویات و نظرات قاطعانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشور، ضمن ادامه کاهش تعهدات هسته ای کشور در برجام، با تمام توان علمی تخصصی، امکانات و تجهیزات خود و با هماهنگی کامل مدیریتی با رئیس جمهوری محترم و رئیس شورای عالی امنیت ملی، به فعالیت های گسترده علمی و راهبردی و نیز دستیابی به توانمندی های جدید در حوزه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در چارچوب قوانین ملی و تعهدات پادمانی تا نیل به نتیجه مطلوب ادامه می دهد.

کاهش تعهدات هسته ای کشور که بر مبنای بندهای پیش بینی شده در برجام و به منظور رسیدن به تعادل در تعهدات کشور در مقابل بهره گیری از مزایای این توافق انجام می شود، امری قانونی و حقوقی بوده و هیچ نقض تعهدی در آن وجود ندارد. همانگونه که بارها از سوی مسئولان نظام اسلامی تذکر داده شده است، در صورتی که طرف های توافق برجام به تعهداتشان احترام بگذارند و آنها را عملیاتی کنند، جمهوری اسلامی ایران نیز به اجرای کامل برجام باز خواهد گشت.

یقین داریم همان گونه که پیشتر مقامات و کارشناسان بین المللی از دستاوردهای ارزشمند و افتخارآفرین سازمان مانند تولید سوخت بیست در صد حیرت زده شدند، در آینده نزدیک از دستاورد های جدید متخصصان ایرانی در حوزه فناوری هسته ای صلح آمیز مبهوت خواهند شد.