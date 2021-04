The pictures show Nim-Sa’ateh Waterfall and its surrounding environment in Bazoft, Kouhrang County, Charmahal and Bakhtiari Province, southwestern Iran. The stream joins Bazoft River. Shahrekord, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran. April 4, 2021. IRNA/ Ahmad Riahi Dehkordi

