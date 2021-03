The pictures illustrate the nature of Sekonj Village located in Mahan County, Kerman Province, Iran. March 30, 2021. IRNA/Abouzar Ahmadizadeh

طبیعت بهاری سکنج ماهان ایرنا- کرمان- روستای سکنج در ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان و در سمت چپ جاده ماهان-بم در دامنه کوه سکنج قرار دارد.۵۰۵۴ 9417**