President Rouhani opens 25 energy projects across Iran

President Hassan Rouhani officially inaugurated 25 energy projects in three Iranian provinces through video-conferencing Thursday. Nine projects were in Khuzestan, southwestern Iran; one in Khorasan Razavi, northeastern Iran; and 15 in Sistan and Baluchestan, southeastern Iran. Dec 3, 2020/IRNA

تهران- امروز پنجشنبه ۶ هزار میلیارد تومان طرح‌های صنعت برق به عنوان زیرساخت در سال جهش تولید در ۳ استان خراسان رضوی،‌ سیستان و بلوچستان و خوزستان در سی‌امین هفته از پویش «الف-ب-ایران» توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به بهره‌برداری رسید. ۲۵ طرح برقی در ۳ استان کشور توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.