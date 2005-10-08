cities Iranian major in Temperatures (MOI) Iran of Organization Meteorological The -- IRNA 9, Oct Tehran, 42 of temperature maximum a with Abadan, that Sunday here announced two of temperature minimum a with Orumiyeh, and Celsius, degrees major coolest and warmest Iran's respectively were Celsius, degree .hours 24 past the in cities of temperatures minimum and maximum the announced also MOI The :follows as period same the for Iran in cities major other Minimum Maximum City of Name ------- ------- ------------ 22 [42] Abadan 16 28 Arak 05 10 Ardebil [02] 18 Orumiyeh 09 30 Isfahan 14 18 Anzali 23 41 Ahvaz 23 38 Iranshahr 13 28 Ilam 16 24 Babolsar 12 23 Bojnourd 15 27 Boroujerd 25 36 Abbas Bandar 24 32 Bushehr 15 31 Birjand 09 18 Tabriz 15 26 (Tehran of .N) Shemiran 18 29 * TEHRAN 31 35 Musa Abu 27 31 Chabahar 11 31 Khorramabad 20 37 Dezful 14 20 Ramsar 12 16 Rasht 14 33 Zahedan 08 19 Zanjan 16 23 Sari 17 31 Saveh 18 30 Sabzevar 17 30 Semnan 10 28 Sanandaj 14 26 Shahroud 03 24 Kord Shahr-e 12 30 Shiraz 07 22 Firouzkouh 07 26 Qazvin 25 37 Qeshm 13 31 Qom 14 32 Kashan 09 26 Karaj 11 30 Kerman 11 30 Kermanshah 28 36 Kish 13 32 Garmsar 14 29 Mashhad 07 21 Mahabad 15 23 Noshahr 17 26 Hashemabad 07 26 Hamedan 09 28 Yasouj 16 32 Yazd 1422/2321/1405