President Raisi urges broadening of ties with Eurasia, Africa

The Iranian president stressed that the region has very broad potentials, and argued that Iran must use the existing potentials in the region in a bid to boost its trade and especially its non-oil exports.

Iranian Industry, Mine and Trade Minister initially presented a report on the success achieved during the yesterday presidential visit of Oman, the strategic proposals in the field of Iran’s non-oil exports to the trigonal countries, and cooperation among the entire concerned organizations aimed at facilitating foreign trade and construction of the required infrastructures.

President Raisi also emphasized that the economic diplomacy needs to be activated and the high potential of the North-South Corridor need to be used urgently, aimed at boosting foreign trade in Eurasia and Africa regions.

1424

Follow us on Twitter @IrnaEnglish

تاکید رییس جمهور بر لزوم توسعه تجارت با کشورهای حوزه اوراسیا و آفریقا

تهران - ایرنا - رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم جهش روند توسعه تجارت با کشورهای منطقه از جمله حوزه اوراسیا و آفریقا تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، در جلسه روز سه‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بالای موجود در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه برای توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی تاکید شد.

در این جلسه پس از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت و بررسی موفقیت‌های سفر روز گذشته(دوشنبه) رئیس جمهور به عمان، پیشنهادهای راهبردی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه مطرح و مقرر شد با همکاری همه دستگاه‌ها موانع موجود برطرف و زیرساخت‌های لازم برای تسهیل در امر تجارت خارجی فراهم شود.

آیت‌الله رئیسی در این زمینه، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت بالای کریدور شمال - جنوب را ضرورتی فوری دانست و بر لزوم جهش روند توسعه تجارت با کشورهای منطقه از جمله حوزه اوراسیا و آفریقا تاکید کرد.

در ادامه جلسه امروز(سه شنبه) ستاد هماهنگی اقتصادی در راستای تحقق اهداف دولت در تامین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیره‌سازی آنها، مجوز واردات گندم توسط بخش غیردولتی صادر و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی هر چه سریع‌تر قراردادهای لازم را در این زمینه آماده و اجرایی کند.

همچنین در چارچوب برنامه تسهیل در امر واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، ستاد هماهنگی اقتصادی به گمرکات کشور مجوز داد تا اجازه ورود کالاهای وارداتی را با حداقل تعهد و اسناد مورد نیاز و البته با رعایت کامل اصول بهداشتی و سلامت، صادر کند.