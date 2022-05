EU's Mora heading for Tehran

In a message on his Twitter account, Mora wrote that he will have meetings with Iran's chief negotiator Ali Bagheri Kani and some other high ranking-Iranian officials to discuss the current status of the Vienna negotiations and some other issues of mutual interest.

He wrote that in order to resolve the remaining points of disagreement in Vienna negotiations such talks are necessary.

The eighth round of Iran’s nuclear talks with the P4+1 aimed at terminating sanctions began on Monday, December 27, 2021, and the EU coordinator of the negotiations has proposed that the delegations will return to their capital cities for coordination.

Almost all participating countries in the negotiations have in separate interviews asked for faster finalizing of the talks and said that achieving a final agreement is in need of the United States’ decision making on some remaining issues.

This is the second time in the Vienna talks that Mora is coming to Iran. It is expected that he would convey rational proposals that will ease Tehran’s concerns this time.

Foreign Ministry Spokesman Saeed Khatibzadeh said yesterday that Mora’s presence in Tehran soon proves that "we are proceeding with the negotiations rationally.

مورا راهی تهران شد

لندن - ایرنا - انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌ کننده مذاکرات وین دقایقی پیش اعلام کرد که به منظور پیگیری مذاکرات وین راهی تهران شد.

به گزارش ایرنا، مورا با انتشار پیامی در حساب توئیتری خود نوشت که در این سفر با علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران و همچنین سایر مقامات کشورمان در مورد مذاکرات وین و سایر مسائل دیدار خواهد کرد.

وی افزود:‌ کار برای رفع شکاف های باقی مانده در مذاکرات (وین) ادامه دارد.

دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها که از ششم دی‌ماه سال گذشته آغاز شد، از ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به پیشنهاد مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شده و مذاکره کنندگان برای مشورت‌های سیاسی به پایتخت‌های خود بازگشته اند.

قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفت‌ وگوها، خواهان جمع‌بندی سریع‌تر مذاکرات هستند اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی ایالات متحده آمریکا در خصوص چند موضوع باقی‌مانده مهم و کلیدی است.

این برای دومین بار از زمان تنفس در مذاکرات وین است که مورا راهی تهران می‌شود. انتظار می‌رود که او با ارائه پیشنهادهای منطقی که نگرانی‌های مشروع ایران را تامین کند به دیدار مقام‌های کشور برود.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز گفت: حضور مورا نشان می‌دهد گفت‌وگوها را در مسیری که باید انجام شود، انجام می‌دهیم، اگر همین امروز ایالات متحده تصمیم خود را بگیرد و آنچه که از جیب مردم ایران برداشته برگرداند، بعد از سفر مورا می‌توانیم توافق کنیم.