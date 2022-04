A group of 300 Daf players performed at International Nowruz Festival in Sanandaj, capital of Kurdistan province in northwestern Iran. Daf also known as Dayereh and Riq is a Middle Eastern (mainly Iranian) frame drum musical instrument. The musical accompaniment at Goulan Sport Hall was welcomed by residents in Sanandaj city Thursday night. March 18, 2022. IRNA/Mosleh Pir-Khazraeian

