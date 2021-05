West concerned about Iran’ look to East

The West’s hostile policies towards the Islamic Republic have pushed Tehran to gradually focus on the East and keep distance from the US and Europe. Now, following the coverage of the Iran-China 25-Year Cooperation Program, the Western powers try to portray the agreement as a win-loss accord and then, they want to improve relations with the Islamic country.

The Western powers are also well aware that such an agreement will defuse the impact of the US embargo on Iran. The New York Times reported that the Tehran-Beijing cooperation is a big blow to the hostile maximum pressure of the Trump administration against Iran. The cooperation deal can become a new center of tensions between the United States and China, the newspaper warned.

China has been among the countries who did not follow up Western pressures on Iran. The Wall Street Journal reported in December 2020 that Beijing challenged the US’s foreign policy towards Iran and Venezuela, because China increased purchase of crude oil from both under sanction countries.

Iran has an amicable ties with Russia, too. Experts believe that Tehran’s relations with Beijing is not contrary to Iran’s ties with Russia or other countries. China needs Iranian oil and Iran sells oil. Both Russia and Iran are producers of crude oil. Moscow and Tehran can increase their defense collaborations.

As to the Iran nuclear deal also known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Russia and China supported the international deal and showed compliance to the agreement, while the US withdrew from the accord in May 2018 and Europe has done nothing tangible to abide by its commitments under the JCPOA. Moscow and Beijing were the first to recognize the lifting of arms embargo on Tehran based on the Resolution 2231.

In fact the Islamic Republic had a look at both sides – the West and the East – but the look to the West faded gradually following the Western powers’ pressures and sanctions on Iran. The policies of the West persuaded Tehran to come to the conclusion that the Islamic Republic should continue the look to the East and expand cooperation with the countries, which pursue common interests. Such a close ties between Iran and the Eastern powers have made the Western powers upset; so, they strive to reduce tensions with Tehran.



https://www.irna.ir/news/84320376/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

. تهران- ایرنا- تحریم‌ های چهار دهه‌ ای آمریکا علیه ایران و اعمال فشار حداکثری بر تهران از یک‌ سو و ناتوانی طرف اروپایی در اجرای تعهدات برجامی، تهران را بیش از پیش به سمت همسایگان و نیز چین و روسیه به عنوان ستون‌ های شرقی توافق سوق داده که غرب نسبت به تداوم این روند هراسان و نگران است.

سیاست خصمانه غرب در برابر جمهوری اسلامی باعث شده که تهران به تدریج نگاه خود را به شرق متمرکز کرده و از اروپا و آمریکا فاصله بگیرد. حال با رسانه ای شدن سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله تهران - پکن، غربی ها به تکاپو افتاده اند که در وهله نخست آن را توافقی برد- باخت نمایش دهند و در مرحله دوم خود را به تهران نزدیک سازند.

غربی ها اما این موضوع درک کرده اند که توافقاتی از این دست بین ایران و چین از بار تحریم ها بر جمهوری اسلامی می کاهد و فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران که در دولت بایدن نیز تداوم یافته خنثی خواهد شد. چندی پیش روزنامه «نیویورک‌تایمز» در گزارشی پیرامون سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نوشت که طرح همکاری تهران و پکن ضربه‌ای بزرگ به سیاست ستیزه‌ جویانه و فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران وارد خواهد آورد. روزنامه مورد اشاره با تاکید بر این‌که همکاری ایران و چین به روابط دو کشور با آمریکا ضربه خواهد زد، آورد: این طرح مشارکتی در صورتی که به‌نحو تشریح‌ شده اجرایی شود، کانون تنش‌ های جدید و بالقوه‌ای در روابط رو به افول چین و آمریکا خواهد بود.

چین از جمله کشورهایی بود که به رغم تهدیدات آمریکا و فشارهای غربی علیه تهران از این سیاست پیروی نکرد. روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در روزهای پایانی سال گذشته به نقل از مقام‌ های آمریکایی نوشت که چین در راستای به چالش کشیدن اولویت‌ های سیاست خارجی دولت جو بایدن در مقابل ایران و ونزوئلا، خرید نفت از این دو کشور را به شدت افزایش داده است. از طرفی به تازگی روزنامه «فایننشال تایمز» از قول یک مقام رسمی آمریکایی نوشته است «دولت بایدن در ارتباط با افزایش واردات نفت از ایران به پکن هشدار داده که آمریکا تحریم‌ های دوره ترامپ علیه چین را اعمال خواهد کرد.» از نگاه ناظران، چین در اقتصاد ایران نقش پررنگی ایفا می کند و ۲۵ درصد از تجارت خارجی تهران با پکن انجام می شود.

ایران علاوه بر چین، مناسبات حسنه ای با روسیه دارد و از نگاه کارشناسان، مناسبات ایران با چین هیچ تعارضی با روسیه یا کشور دیگری ندارد. چرا که اقتصاد ایران، مکمل اقتصاد چین است به این معنی که چین نیازمند به انرژی و ایران فروشنده انرژی است اما ایران و روسیه هر دو تولید کننده انرژی هستند و باید به عنوان مثال در امور دفاعی با روسیه همکاری های گسترده تری داشته باشند؛ همان گونه که در فروش موشک های اس ۳۰۰ روسی به ایران اتفاق اتفاد.

در پیوند با برجام نیز وقتی آمریکا به توافق پشت کرد و تروئیکای اروپا نیز از اجرای تعهدات خود عاجز ماندند، همواره شاهد حمایت های پکن و مسکو از برجام بودیم. آنها همواره در عمل نشان دادند که به توافق هسته ای پایبند هستند. نگاهی به اظهارات و اقدامات این دو عضو برجام برخلاف طرف غربی توافق، گویای این پایبندی است. روسیه و چین مرداد ماه پارسال در صحن شورای امنیت در مقابل تیم ترامپ، حمایت عملی خود را از توافق به کاخ سفید مخابره کردند. وقتی شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به قطعنامه پیشنهادی آمریکا با هدف فعال سازی مکانیسم ماشه و نیز تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تشکیل جلسه داد، تلاش کاخ سفید با شکست مواجه شد. در آن جلسه، ۱۱ نماینده حاضر در نشست به قطعنامه رای موافق ندادند و به رای ممتنع بسنده کردند اما همان طور که انتظار می‌رفت نمایندگان چین و روسیه با آن را مخالفت کردند؛ مخالفتی که افزون بر اهمیت برجام برای این دو عضو توافق، از نگاه برخی تحلیلگران بی‌ارتباط با فشارهای کاخ سفید بر پکن و مسکو در دولت ترامپ نبود.

همچنین چین و روسیه از نخستین کشور هایی بودند که بعد از اجرایی شدن رفع تحریم های تسلیحاتی بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱، این حق ایران را به رسمیت شناختند. آنها در دولت بایدن نیز تلاش خود را برای بازگشت آمریکا به توافق و لغو تحریم هایی که ترامپ در قالب کارزار فشار حداکثری علیه تهران اعمال کرد، به کار گرفته اند.

در مجموع جمهوری اسلامی ایران در ابتدا به هر دو سوی جهان نظر افکند اما نگاه به غرب به تدریج تحت تهدید و فشار تحریمی علیه ایران رنگ باخت. در برجام نیز تهران تلاش کرد بار دیگر شانس خود را برای ترمیم روابط با اروپا و آمریکا بیازماید که این مهم به دلایلی چون روی کار آمدن ترامپ و خروج این کشور از توافق و همچنین تعهدگریزی طرف اروپایی محقق نشد. در نهایت نگاه تهران همچنان به شرق جهان دوخته شد و جمهوری اسلامی بیش از پیش به توسعه و تعمیق همکاری ها با کشورهای همجوار و همسو تمرکز کرد؛ موضوعی که اینک طرف غربی را نگران ساخته تا از تیرگی روابط با تهران بکاهد. جمله بایدن پس از شنیدن خبر توافق ایران و چین که گفت «من از سال‌ها پیش در مورد همکاری رو به رشد ایران و چین نگرانی دارم»، حکایت از این دل نگرانی ها دارد.