Archbishop of Sebastia calls for liberating Holy Quds 

In his message which was released on the occasion of the International Quds Day, Theodosios hailed UK Muslims’ initiative for flying the flag of Palestine and conveyed his greeting to all lovers of Palestine and Palestinian cause.

He described liberation of Palestine as a responsibility for all Christians and Palestinians.

He also stressed the importance of achieving a fair solution for the conflict between Palestine and the Zionist regime.



Islamic Human Rights Commission held great rallies in the presence of thousands of Muslism, civil activists, advocates if human rights and Christian and Jewish figures.

“Following the success of last year’s Fly the Flag campaign IHRC is once again calling on supporters of justice everywhere to mark International Al-Quds Day this year in the same way,” according to IHRC official website.

“With the Covid-19 pandemic posing insurmountable challenges to organising the traditional Al-Quds Day marches and rallies, plans are once again afoot to remember the people of Palestine and their quest for justice by flying the flag of their country, it added.

“This year we are calling on people to fly the Palestinian flag anywhere and everywhere for the week running up to Quds Day which is on Friday 7th May 2021, and to then post about it with hashtag #FlyTheFlag.”

اسقف اعظم کلیسای ارتودکس فلسطین خواستار آزادی قدس شد

اسقف اعظم کلیسای ارتودکس فلسطین خواستار آزادی قدس شد

لندن – ایرنا – اسقف اعظم کلیسای ارتودکس فلسطین اشغالی با صدور پیامی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی قدس خواستار آزادی فلسطین از چنگال رژیم جنایتکار صهیونیستی شد.

به گزارش ایرنا، تئودوسیوس ملقب به «عطاءالله حنا» در حمایت از ابتکار مسلمانان انگلیس برای اهتزاز پرچم فلسطین به مناسبت روز قدس گفت: به مناسبت روز جهانی قدس، از قلب بیت‌المقدس به دوستاران و مدافعان این شهر و طرفداران آرمان فلسطین درود می‌فرستم.

وی افزود: به شما و تمام انسان‌های آزاده اعلام می‌کنم که ما طرفدار آرمان فلسطین هستیم. آزادی قدس مسئولیتی است که بر دوش همه ما به عنوان مسیحی و فلسطینی است و واجب است که از تاریخ، هویت و میراث آن دفاع کنیم.

«حنا» با بیان اینکه «ما برای آن هایی که از قدس دفاع می‌کنند احترام قائل هستیم» افزود: همواره پرچم فلسطین را به اهتزاز در می‌آوریم و بر لزوم دستیابی به یک راه حل منصفانه برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل، آزادی قدس، فلسطین و مردم آن تاکید داریم.

وی این پیام را در اختیار کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس قرار داده که مسئولیت اصلی برگزاری مراسم روز جهانی قدس در لندن را برعهده دارد. این نهاد اسلامی امسال هم از آحاد ملت مسلمان انگلیس و سراسر جهان خواسته تا با توجه به تداوم محدودیت‌های کرونایی، پرچم فلسطین را مانند سال گذشته، به‌مناسبت روز جهانی قدس به اهتزاز درآورده و به این ترتیب یاد ملت مظلوم فلسطین را زنده نگه‌ دارند.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس هرساله راهپیمایی باشکوهی را با حضور هزاران تن از اقشار مختلف مسلمانان روزه‌دار، فعالان مدنی، گروه‌های مدافع حقوق بشر و ضد جنگ و نیز کنشگران یهودی و مسیحی در لندن برگزار می‌کرد. در بیانیه این سازمان آمده است: امسال ما از مردم درستکار می‌خواهیم تا در هرکجای این کره خاکی که زندگی می‌کنند در فاصله زمانی یک هفته مانده به روز قدس که مصادف با ۷ «می» (۱۷ اردیبهشت) است پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورده و تصویر آن را با هشتگ FlyTheFlag در فضای مجازی منتشر کنند.

سال گذشته بیش از یکصد سازمان، ارگان و نهاد اسلامی از کشورهای مختلف نظیر موزامبیک تا هند و آمریکا، نیوزلند، فنلاند و آفریقای جنوبی، مالزی و اندونزی حمایت خود را از این پویش اعلام کردند.

