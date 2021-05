Miyab Plain is located in Dehnavy district of Boyer-Ahmad city, which is the home to overturned tulips in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province, in southwestern Iran. Unfortunately, unprincipled harvest and improper usage of roots of the ornamental plant for medical purposes have caused destruction of the stunning tulips in the province. May 3, 2021. IRNA

