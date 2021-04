Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmud Qoraishi met and conferred with his Iranian counterpart Mohammad Javad Zarif on Wednesday evening. On the sidelines of this meeting, the Iranian and Pakistani top diplomats signed a memorandum of cooperation for establishment shared border markets aimed at facilitating the economic transactions of the two countries’ border region residents.

1424