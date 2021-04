"Pishin" border terminal to facilitate Iran-Pakistan traffic

Tehran made the comment on the sidelines of his visit of the Tis village of Chabahar, reiterating: Pishin Border Terminal will be put to use tomorrow at a 13-hectare area, and presently the border facilities are completed in 2.5 hectares of it.

He said that the 280 billion rial project is inclusive of 450 meters of roofed area.

The Roads and Transportation Organization chief said that completion of the project is in need of another 80 billion rial budget.

Tehrani said that the Pishin Border Terminal is the third share border facility with Pakistan, reiterating that the Rimdan and Pishin border facilities were completed within a short period in Sistan and Baluchestan province.

The project was completed before the beginning of the Iranian New Year, 1400 (March 23, 2021), but due to the needed harmonizing with Pakistani officials its opening ceremony was delayed till tomorrow.

Pishin border is a south-most passage between Iran’s Sistan-o Baluchestan province and Pakistan.

The Pishin Border Terminal is at a 180-kilometer distance to Iran’s south-most Chabahar Port.

1424

Follow us on twitter @irnaenglish

پایانه مرزی پیشین ترانزیت و تردد بین ایران و پاکستان را هموار می‌کند

چابهار - ایرنا - رییس سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای کشور گفت: پایانه مرزی پیشین در جنوب سیستان و بلوچستان باعث رونق ترانزیت و آسان شدن ترددهای مرزی بین ایران و پاکستان می‌شود.

به گزارش ایرنا، داریوش امانی تهرانی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه بازدید از روستای تیس چابهار در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مرز پیشین که فردا افتتاح می‌شود مجموعا در مساحت ۱۳ هکتار احداث خواهد شد که فعلا سایت موقت آن به مساحت ۲ و نیم هکتار با ۲۵۰ هزار هکتار عملیات خاکی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۸ میلیارد تومان برای سایت نخست هزینه شده افزود: ۴۵۰ متر مربع ساختمان برای سایت نخست این مرز ساخته شده است.

به گفته وی، برای انجام کارهای جزئی مربوط به همین سایت هنوز هشت میلیارد تومان نیاز داریم.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه پیشین، سومین مرز مشترک ما با پاکستان است اظهارداشت: خدا را شاکریم که دو مرز ریمدان و پیشین در فاصله کوتاهی احداث شدند، قبل از سال ۱۴۰۰ این پروژه به همت همکاران ما در جنوب سیستان و بلوچستان آماده بهره‌برداری بود.

او تصریح کرد: اما به واسطه برخی هماهنگی‌هایی که می‌بایست با دولت پاکستان انجام می‌دادیم، این افتتاح فردا انجام خواهد شد.

داریوش امانی تهرانی گفت: بعد از اینکه این مرز افتتاح می‌شود شاهد حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی در آن منطقه هستیم و همچنین ورود و خروج و ترانزیت هم رونق خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: امکانات بیشتر و بهتری هم برای مسافران این مرز فراهم شده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح مرز رسمی پیشین ساعاتی قبل وارد فرودگاه کُنارک - چابهار شد و مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران قرار گرفت.

فردا اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ همزمان با سفر محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به چابهار سومین گذرگاه رسمی مرزی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان افتتاح می‌شود.

بر این اساس قرار است گذرگاه پیشین-مند در شهرستان راسک افتتاح شود.

اکنون تردد رسمی بین ایران و پاکستان از دو گذرگاه میرجاوه در شمال استان سیستان و بلوچستان و جالق در شرق این استان انجام می‌شود.

مرز پیشین جنوبی‌ترین گذرگاه استان سیستان و بلوچستان با پاکستان خواهد بود.

فاصله پایانه مرزی پیشین از بندر چابهار ۱۸۰ کیلومتر است.