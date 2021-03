The house of Hajj Ali Agha, 6 kilometers far from Rafsanjan city in Kerman province with an infrastructure of 7,000 square meters, is one of the prettiest and largest mud-brick houses in the world. The historical house was built by Hajj Ali Agha known as Za’imullah Rafsanjani, who was the most important tradesman of his own lifetime, in 1136 SH (1757). Rafsanjan, Iran, March 26, 2021.

