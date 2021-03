Iran rejects groundless accusations on New Delhi explosion

Some reports in Indian media claimed that Iran played a role in the minor explosion on January 29 near the Israeli embassy in New Delhi, which caused no damages and no casualties.

Iran’s Embassy in New Delhi, on its twitter account, described the event as ‘suspicious explosion’ that caused “intentional, unfair attacks as well as baseless accusations against Iran.”

The statement also said that Iran respects Indian government and official and their effort to carefully investigate the incident.

“In this stage that longstanding friendly ties between Iran and India is further expanding in all spheres, including political, economic, security and defense communications in high levels, the question remains what interests the suspicious explosion could be gained regarding Iran-India ties and who’s the real beneficiary in this case,” Iranian Embassy added.

Highlighting the fact that Iran itself is a victim of terrorism, the statement underlined that any type of terrorism is in contrast with Iranian nation’s national and religious beliefs.

Iran’s Embassy stressed that it expected Indian media to be careful not to fall to the trap of propaganda, aiming at destroying Iran-India relations.

سفارت ایران اتهام های بی اساس انفجار در دهلی نو را رد کرد

دهلی نو-ایرنا- سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، با انتشار بیانیه‌ای، اتهام های بی اساس ضد ایرانی در ارتباط با وقوع انفجار کوچک در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در دهلی نو را رد کرد و تاکید کرد: این تبلیغات در جهت تحقق اهداف شوم دشمنان روابط ایران و هند منتشر می‌شوند.

به گزارش ایرنا، روز یکشنبه در برخی رسانه‌های هند گزارش‌هایی منتشر شد که ادعا می‌کردند ایران در خصوص بمب گذاری و انفجار کوچک در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در دهلی نو نقش داشته است.

روز جمعه ۲۹ ژانویه بمبی دست‌ساز در حدود ۵۰ متری ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی در دهلی نو منفجر شد که به چند خودرو آسیب رساند اما آسیبی به سفارت نزد و تلفاتی هم به جا نگذاشت، .

سفارت جمهوری اسلامی ایران در حساب توییتری خود با اشاره به "انفجار مشکوک" در دهلی نو در ۲۹ ژانویه، در بیانیه خود تصریح کرد که این انفجار منجر به حمله عمدی، ناعادلانه و اتهام های بی‌اساس علیه ایران شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این سفارت ضمن احترام به دولت و مقام های هند در تلاش برای بررسی دقیق و تحقیق در مورد حادثه فوق جهت شناسایی مجریان این اقدام ها و محاکمه آن‌ها به دادگاه، هرگونه ادعای بی‌اساس یا اظهار نظر غیرمسئولانه در این زمینه را به شدت رد می‌کند و آن‌ها را گامی در جهت تحقق اهداف شوم دشمنان روابط ایران و هند می‌داند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه اینگونه اقدام ها برای جمهوری اسلامی ایران نفعی ندارد افزود: در برهه کنونی که روابط دیرینه و صمیمانه ایران و هند در همه حوزه‌ها از جمله در قالب ارتباطات هیات‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی عالی رتبه دو کشور بیشتر تقویت و توسعه می‌یابد، باید به این سوال توجه شود که آیا انفجار مشکوک چه منفعتی برای روابط دوجانبه دارد و چه کسی واقعاً از این اقدام سود می‌برد؟

سفارت کشورمان در دهلی نو به فرهنگ صلح دوست ایران اشاره کرد و افزود : فرهنگ، تمدن، تاریخ و همچنین اعتقادات ملی و مذهبی دولت و ملت ایران هرگز اجازه انجام هرگونه عملی غیرانسانی، تروریستی، وحشیانه و مغایر با ارزش های انسانی و الهی، با هدف ایجاد ترس و نابودی زندگی مردم بی‌گناه و حتی حیوانات و گیاهان را نمی‌دهد. دولت و ملت ایران به عنوان پرچمداران صلح و امنیت در جهان در خط مقدم مقابله با تروریسم، جنگ افروزی و خشونت در سطح جهانی بوده‌اند و خود نیز قربانی تروریسم از سوی برخی دولت‌های تروریستی و نمایندگان آن‌ها شده‌اند.

بیانیه سفارت ایران در هند ادامه داد: دولت و ملت ایران هرگز جنگی را شروع نکرده‌اند، با این حال آن‌ها مدافعانی شجاع هستند که با پیروی از اصل دفاع مشروع، متجاوزان، جنگ افروزان، تروریست‌ها و حامیان آن‌ها را پشیمان کرده‌اند. ما انتظار داریم که رسانه‌ها و تحلیل گران در دام این تبلیغات گرفتار نشوند و بدین ترتیب ناآگاهانه سناریوهای توطئه از سوی اشخاص ثالث را که قصد و علاقه آن‌ها چیزی جز خراب کردن روابط رو به رشد ایران هند نیست، را اجرا نکنند.

