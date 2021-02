Iran, UK cooperation opportunities, challenges discussed

"They specifically explored the potentials in engineering, financial, health care, oil and gas sectors for cooperation, he added in a tweet late on Wednesday.

The virtual meeting of the representatives of the Iran-British Chambers of Commerce was held yesterday (Tuesday) by the British Ministry of International Trade and Iran's Embassy in London.

The meeting was attended by over 140 representatives of large companies in the fields of health, oil and gas, renewable energies, financial institutions, as well as small and medium-sized companies to discuss ways to boost trade relations.

British prime minister’s special envoy to BICC, Lord Norman Lamont who is meanwhile the BICC chairman briefed the IRNA correspondent on the achievements of the virtual event.

He noted that a “conservative optimism” on reopening of trade and business with Iran is taking shape among the European companies.

He said this depends on the future of political developments related to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

He said that trade with Iran is legally approved for the Europeans, but there are three obstacles, namely the banking transactions, the US sanctions and thirdly, their psychological effects.

He said these are the main obstacles in the way of development of the EU-Iran economic cooperation.

سفیرایران در انگلیس مطرح کرد

فرصت‌ها وچالش‌های همکاری اقتصادی انگلیس و ایران بررسی شد

لندن – ایرنا – سفیر ایران در انگلیس گفت: نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و انگلیس درباره فرصت‌ها و چالش‌های همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور تبادل نظر کردند.

به گزارش ایرنا، «حمید بعیدی نژاد» روز چهارشنبه با انتشار پیامی در توئیتر افزود: آن‌ها به طور ویژه ظرفیت‌های همکاری در حوزه مهندسی، مالی، بهداشت و نفت وگاز را بررسی کردند.

نشست مجازی نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و انگلیس دیروز (سه‌شنبه) به همت وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بصورت مجازی برگزار شد. در این نشست بالغ بر یکصد و چهل نماینده از شرکت‌های بزرگ تجاری در زمینه بهداشت، نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر، موسسات مالی و همچنین شرکت‌های متوسط و کوچک شرکت داشتند تا درباره راهکارهای توسعه روابط تجاری بحث و تبادل نظر کنند.

لرد «نورمن لامونت» فرستاده ویژه نخست وزیر انگلیس در امور تجاری ایران که ریاست اتاق بازرگانی انگلیس و ایران را نیز بر عهده دارد درباره ماحصل نشست یادشده توضیحاتی را به خبرنگار ایرنا در لندن ارائه داد و گفت که یک خوش بینی محتاطانه‌ای در بین شرکت‌های اروپایی برای از سرگیری روابط تجاری با ایران در حال شکل گیری است که به آینده تحولات سیاسی و برجام بستگی دارد.

وی عنوان کرد که تجارت با ایران در اروپا قانونی است اما سه مشکل روابط بانکی، تحریم‌های آمریکا و تاثیرات روانی آن، موانع اصلی توسعه همکاری‌های تجاری اروپا و ایران بشمار می‌روند. وی ابراز امیدواری کرد که از سرگیری مذاکرات آمریکا و ایران بتواند به رفع تحریم‌های ضد ایرانی و از سرگیری روابط اقتصادی منجر شود.

رئیس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران از یک خوش‌بینی همراه با احتیاط در رویکرد شرکت‌های اروپایی درقبال ایران گفت، و افزود که آن‌ها مانند وزیر امور خارجه ایران محتاط هستند که در صورت بازگشت دولت بایدن به برجام، دولت بعدی آمریکا از آن خارج نشود. وی این مساله را یکی دیگر از عامل بازدارنده در احیای روابط تجاری نامید.

دولت جدید آمریکا اخیرا اعلام کرده که به شرط بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامی، به این توافق ملحق می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در سخنانی اعلام کرد که اگر ایران به تعهدات خود بازگردد، کاخ سفید نیز اقدام مشابهی انجام خواهند داد.

این در حالیست که آمریکا به عنوان ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت «در شرایطی نیست که برای ایران شرط تعیین کند». ایران تاکید دارد که در صورت بازگشت امریکا و کشورهای عضو به انجام تعهدات برجامی و لغو تحریم‌ها، به تعهداتش در برجام بازخواهد گشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته برای حضور واشنگتن در مذاکرات غیر رسمی گروه ۱+۵ و ایران در باره برجام اعلام آمادگی کرده است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، دو گام تعهد و اقدام به لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا را لازمه احیای برجام می‌داند.

هم زمان جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته در پایان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و آمریکا، از تحولات و اخبار جدید برجامی در روزهای آینده گفت.