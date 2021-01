Assassination of Iranian authorities based on colonial wars pattern

According to the IRNA correspondent in London, prominent analyst of international laws in Princeton University, Professor Richard Anderson Falk made the comment in a Conference on Goal-Oriented Assassinations and Drone attacks, sponsored by the British Islamic Human Rights Commission.

“Assassination of the Commander of Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) Quds Force Brigadier General Qassem Soleimani, who was meanwhile a prominent political personality was an obvious and clear case of state-sponsored terrorism,” he said.

The former UN official pointed out that the outgoing US President Donald Trump after the terrorist act of assassinating Martyr Soleimani proudly announced that the IRGC killed commander was an official guest of the Iraqi prime minister in a diplomatic visit of Baghdad, to resolved the existing tension between Iraq and Saudi Arabia, which is proof that that terrorist act was of multi-faceted destructive value and significance.

The former UN rapporteur said that both Israel and America have been highly involved in political state-sponsored terrorism in various countries, based on the Israeli espionage service Mossad and their US collaborates in CIA, that target all their opponents using gun fire.

The Princeton University professor added that the geopolitical horizons are now set in a way that the United States and Israel have not been properly challenged by the international society for resorting to such notorious strategies.

He also strongly criticized the assassinations by US drones in different countries, aimed at weakening the capabilities and potentials of certain political parties.

Professor Falk meanwhile referred to IRI Army Research Institute scientist Mohsen Fakhrizadeh by Israel, as obvious violation of the sovereignty of a UN member state, arguing, “Although the terror was related to a military organization, Mr. Fakhrizadeh was a scientist and this was not the first time that Israel is resorting to such assassinations against world academicians.

مقام ‌پیشین سازمان‌ملل: ترور مقام‌های ایرانی الگوی جنگ استعماری است

لندن – ایرنا – گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ترور سردار حاج قاسم سلیمانی و دکتر محسن فخری‌زاده را الگوی جدیدی از جنگ استعماری توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند که عملاً جهان را به یک معنا به منطقه جنگی بالقوه تبدیل کرده است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، پروفسور «ریچارد اندرسن فالک» استاد برجسته حقوق بین‌الملل در دانشگاه پرینستون این مطلب را در نشستی با عنوان «ترورهای هدفمند و حملات هواپیماهای بدون سرنشین» مطرح کرد.

او در این نشست که به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس برگزار شد بیان داشت؛ ترور سردار سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس به عنوان شخصیت برجسته سیاسی و معتبرترین فرمانده نظامی ایران نمونه قابل توجه و کاملاً مشهود از تروریسم دولتی است.

این مقام اسبق سازمان ملل با اشاره به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این عملیات به موفقیت خود در ترور سردار سلیمانی افتخار کرد یاد آور شد که شهید سلیمانی به دعوت نخست وزیر عراق در یک مأموریت دیپلماتیک در بغداد بود تا سعی کند تنش‌ها را میان ایران و عربستان سعودی کاهش دهد. بنابراین، ترور او یک رویداد مخرب چندگانه بود که از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد؛ ترور سردار سلیمانی، بالاترین سطح استفاده از تکنیک ترور سیاسی از زمان قتل اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده در پاکستان بود و مانند آن واقعه، در کشوری غیر از کشور تابعیت فرد مورد نظر انجام شد. «بنابراین [ترور سردارسلیمانی] بدون اجازه و در حقیقت، بر خلاف میل دولت عراق صورت گرفت و از این نظر، نه تنها نمونه‌ای از ترور هدفمند، که نقض حاکمیت دولت عراق است.»

ترور سردار سلیمانی بنیادی‌ترین نوع نقضِ نه تنها حقوق حاکمیت، بلکه منشور سازمان ملل متحد در استفاده از نیروی بین‌المللی در شرایط غیر جنگی بود

اندرسن فالک با تاکید بر اینکه ایالات متحده و ایران در وضعیت جنگی نیستند افزود:‌ ترور سردار سلیمانی بنیادی‌ترین نوع نقضِ نه تنها حقوق حاکمیت، بلکه منشور سازمان ملل متحد در استفاده از نیروی بین‌المللی در شرایط غیر جنگی بود و گزارشی از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل هم صادر شد تاکید داشت که این یک عمل جنگی است و نه تنها حق زندگی سردار سلیمانی را نقض کرده، که اهانت به حاکمیت سایر کشورها بود و قطعاً بدون رضایت آن کشورها بوده است.

وی خاطر نشان کرد حتی اگر دولت عراق رضایت داده باشد، این نوع قتل از پیش طراحی شده و عمدی به نحوی که از نظر ویژگی کاملاً تکان دهنده است، توجیه پذیر نیست.

گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد دلایل ارائه شده توسط دولت ترامپ برای ترور سردار سلیمانی را فاقد وجاهت قانونی توصیف کرد و افزود:‌ أولا ترامپ هیچ مدرکی ارائه نکرد که فرمانده ایران قصد داشت عملیاتی را که برای دیپلمات‌های آمریکایی در عراق خطرناک بود، هدایت کند. دوما، بحث واقعاً خارق العاده ترامپ بود که سردار سلیمانی مشهورترین تروریست بود و بنابراین اعدام وی به این روش به عنوان یک اقدام ضد تروریستی توجیه شد.

اندرسن فالک تصریح کرد: هرکسی که با کار و نقش ژنرال سلیمانی آشنا باشد، می‌داند که وی در هر صورت، در مقابله با تروریسم در کل منطقه پیشرو بود. او با مهارت و تأثیر بسیار، مبارزه با داعش را کارگردانی کرده و علت اصلی شکست و محدودیت این گروه [تروریستی] بود.

نوع جدیدی از جنگ در جهان در حال شکل گیری است

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی در اصل از مهمترین منابع ضد تروریست بود افزود: من تصور می‌کنم آنچه انسان در اینجا با آن مواجه است، نوع جدیدی از جنگ در جهان است که در آن یک فناوری جدید مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و در دسترس بیشتر کشورها قرار می‌گیرد، می‌تواند حملات مخربی را به افراد مورد هدف و بدون هراس از تلفات متقابل وارد کند. آنها متفاوت از یگان‌های مخفی نیروهای ویژه هستند که این نوع ترورها را در گذشته انجام می‌دادند. و ذکر این نکته حائز اهمیت است که قتل هدفمند این نوع ترورهای سیاسی واقعاً به نقش سازمان سیا در طول جنگ سرد بر می‌گردد، که طی آن از ترور سیاسی به عنوان هدفی مخفیانه همراه با انکار و تلاش برای پنهان کردن منبع چگونگی این نوع قتل سیاسی استفاده می‌شد.

مقام اسبق سازمان ملل یادآور شد: چشمگیرترین نمونه احتمالاً چه گوارا در سال ۱۹۶۵ بود که با همکاری سیا کشته شد. وی در بولیوی اسیر شد و سپس با همدستی رئیس جمهوری بولیوی در آن زمان اعدام شد. ایالات متحده در دوره جنگ سرد بارها سعی در ترور فیدل کاسترو، رهبر کوبا داشت و همچنین در ترور برادران دم که رهبران ویتنام جنوبی بودند در اوایل جنگ ویتنام در سال ۱۹۶۳ شرکت کرد. بنابراین سابقه‌ای بیش از نیم قرن از این نوع رفتارها وجود دارد که در آن ترور سیاسی به ابزار ترجیحی نوعی از جنگ تبدیل می‌شود.

وی عنوان کرد: این شبیه به جنگ سنتی نیروهای نظامی نیست که با یکدیگر روبه رو می‌شوند، بلکه نوعی خشونت سیاسی است که نه تنها از حقوق حاکمیت چشم پوشی می‌کند، بلکه حقوق انسانی فرد مورد نظر که بدون هیچ نوع دادرسی یا شواهد قانونی یا هر نوع حمایت از حق زندگی آن شخص از بین می‌رود نیز نادیده گرفته می‌شود.

اندرسن فالک با اشاره به اینکه سردار سلیمانی در هیچ جنبش سیاسی ضد دولتی نبوده است افزود: اما اسامه بن لادن رهبر القاعده بود. گرچه به نظر من آن ترور او نیز استفاده غیرقانونی از زور بود، اما حداقل استفاده از زور علیه سازمانی بود که هیچ ادعایی درباره حقوق حاکمیت نداشت. اما در مورد سلیمانی، او نه تنها شخصیتی مورد احترام و مقام عالی ایران بود، بلکه شخصیتی سیاسی بود که بسیار نزدیک به رهبر معظم کشور بود و همانطور که قبلاً اشاره کردم، این می‌تواند به عنوان عملی جنگی تلقی شود.

وی در ادامه رژیم صهیونیستی و آمریکا را عاملان اصلی تروریسم سیاسی خواند و گفت: مدت‌های مدیدی است که در کشورهای مختلف با اتکا به موساد و معادل مخفی آن، سازمان سیا، شاهد چنین اقدامات هستیم. آن‌ها مخالفان سیاسی و کسانی را که احساس می‌کند از نظر سیاسی در برابر اشغال اسرائیل و سلطه بر مردم فلسطین مقاومت مسلحانه می‌کنند از بین می‌برند.

این استاد دانشگاه پرینستون افزود: افق‌های ژئوپلیتیک به گونه‌ای است که ایالات متحده و اسرائیل در اتکا به چنین تاکتیک‌هایی به طور موثر به چالش کشیده نشده‌اند. البته در ایالات متحده تلاش‌هایی مانند دوره جنگ سرد برای به چالش کشیدن حق سازمان سیا برای انجام اقداماتی مانند ترورهای هدفمند یا شکنجه در سایت‌های سیاه خارج از کشور وجود داشت. بنابراین، این موضوع و همچنین نگرانی در خصوص ترورها، پدیده جدیدی نیست. آنچه جدید است این واقعیت است که درگیری فزاینده‌ای با تکیه بر فناوری هواپیماهای بدون سرنشین و تلاش برای یافتن افراد در کشورهای متخاصم در حال شکل گیری است که می‌تواند به عنوان راهی برای تضعیف توانایی عملکرد موثر آن کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین به ترور محسن فخری زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع کشورمان اشاره کرد و افزود که این، نقض آشکار حاکمیت ایران بود و فرد قربانی، اگرچه ارتباطی با ارتش ایران داشت، اما در اصل یک دانشمند بود و اسرائیل اولین باری نیست که چنین رفتاری می‌کند.

گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل بیان داشت: اسرائیل ادعا کرده که رابطه آنها با ایران به آنها این حق را می‌دهد که به این شیوه عمل کنند زیرا آنها در وضعیتی قرار دارند که آن را وضعیت جنگ مجازی نامیده‌اند. اما این یک جنگ یک طرفه است. اسرائیل هیچ تأثیری از تلاش‌های ایران برای از بین بردن اهداف، افراد یا املاک در اسرائیل متحمل نشده است. این نشان دهنده بخشی از تلاش گسترده‌تر برای ایجاد بی‌ثباتی در موقعیت سیاسی در ایران است و ضعف نهادهای بین‌المللی و قوانین بین‌المللی در برخورد با این نوع رفتارها از سوی دولت‌های متجاوز را نشان می‌دهد.

سازمان ملل وظیفه دارد مانع خشونت سیاسی شود

وی یکی از راه‌ها را محکوم کردن نقض حقوق بشر در تروریسم دولتی خواند و افزود: اما راه دیگر، جلوگیری از خشونت سیاسی توسط یک کشور علیه کشور دیگر است. در واقع کل مأموریت سازمان ملل متحد پیشگیری از جنگ بود و به نظر من کاملاً تکان دهنده است که وقتی مرتکب چنین اعمالی می‌شویم، به سادگی از آن عبور می‌کنیم.

اندرسن فالک با تاکید بر اینکه دونالد ترامپ به اتهام صدور دستور ترور سردار سلیمانی باید تحت پیگرد قرار گیرد افزود: ایران به درستی حکم بازداشت وی را صادر کرده است. این موضوع در سطح جنایت علیه بشریت و یکی از سه دسته جرایمی است که دادگاه بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

استاد دانشگاه پرینستون در پایان تصریح کرد که هدف اصلی ترور افراد در کشورهای ثالث فاقد رضایت سیاسی، نقض حقوق، تراژدی انسانی و جنایتی علیه بشریت است.

به گزارش ایرنا، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابو مهدی المهندس معاون سازمان الحشد الشعبی عراق به همراه هشت نفر دیگر بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی کاخ سفید و به دستور "دونالد ترامپ" رییس‌جمهوری آمریکا و با شلیک موشک‌های پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند.