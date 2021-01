Iran’s record in confrontation with Al-Qaeda terrorists crystal-clear

Khatibzadeh said that Tehran’s record in campaign against al-Qaeda and ISIS terrorists is crystal-clear

He also stressed that repetition of such accusations and resorting to fake documents under pretension of revealing classified information by the outgoing US Secretary of State Pompeo only a week before the end of their outlaw administration shows America's desperate, hopeless, and failed maximum pressure policy against Iran.

“Resorting to such tricks, rope walking, and baseless old claims can neither assist the terrorist US regime to correct its erroneous path, nor gain prestige for the illegitimate officials of that regime,” he added.

The foreign ministry spokesman said that Pompeo had also once - when he was the CIA chief - tried to fabricate lies about Iran’s relations with Al-Qaeda in return for the received petro-dollars to understimate the US responsibilities for many of its allied countries’ close ties with Al-Qaeda that was the main culprit in 9/11 catastrophe.

However, he added, till the end of Trump administration’s tenure he could not convince the world and American public opinion to believe his fabricated lies.

Khatibzadeh further noted that the Iranian officials have throughout all these years properly responded to such baseless accusations and Hollywood scenarios.

“This page of the scenario of the American extremists, too, will not assist them in their addiction to sanctions and tension creation,” he concluded.

خطیب زاده: ایران در مقابله با تروریسم القاعده کارنامه شفافی دارد

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه به ادعای بی اساس وزیرخارجه رژیم ترامپ در خصوص ارتباط ایران با القاعده واکنش نشان داد و تاکید کرد ایران که خود سال‌ها قربانی تروریسم دولتی آمریکا و گروه‌های مورد حمایت آنها بوده است، در پرونده مقابله با تروریسم القاعده و داعش کارنامه شفاف و قابل دفاعی دارد.

به گزارش سه شنبه شب ایرنا از وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در پاسخ به اتهامات اخیر وزیر خارجه رژیم ترامپ به کشورمان در مورد ادعای ارتباط ایران با القاعده، افزود: تکرار اتهامات و نمایش سندسازی های دروغین با عناوین افشای اطلاعات محرمانه توسط پمپئو وزیر خارجه آمریکا در یک هفته باقیمانده از عمر حکمرانی یاغی گرایانه رژیم ترامپ، نشانه استیصال و درماندگی و شکست سیاست فشار حداکثری آنها علیه ایران است.

او ادامه داد: تمسک به این نوع شگردها و بندبازی‌ها و ادعاهای کهنه و بی اساس، به هیچ عنوان نمی تواند به کمک مسیر پراشتباه رژیم تروریستی آمریکا و اعاده وجهه ناموجه مقام های این رژیم بیاید.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: پمپئو پیشتر نیز یکبار در دوره ریاست سازمان سیا و در قبال دلارهای نفتی، بدنبال برقراری ارتباط ساختگی میان ایران و القاعده برآمده بود تا با شانتاژ و تبلیغات دروغین، بار مسئولیت و فشارها بر متحدان آمریکا که متهم پرونده القاعده و حمایت از فاجعه ۱۱ سپتامبر هستند، منحرف سازد ولی تا پایان دولت ترامپ موفق به باورپذیری روایت خودساخته در افکار عمومی آمریکا و جهان نشد.

خطیب زاده با تاکید بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران طی این سالها به این نوع فرافکنی‌ها و سناریوهای هالیوودی پاسخ مناسب داده اند، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران که خود سالها قربانی تروریسم دولتی آمریکا و گروه‌های مورد حمایت آنها بوده است، در پرونده مقابله با تروریسم القاعده و داعش کارنامه شفاف و قابل دفاعی دارد و معتقد است این صفحه از نمایش طیف تندرو در آمریکا کمکی به عطش و اعتیاد آنها به اقدامات تحریمی و یا تنش آفرینی نخواهد کرد.