Gen. Soleimani stood against West plots in Mideast: Islamic Jihad

Nasser Abu Sharif told IRNA in an exclusive interview that General Soleimani played a key role in supporting the Palestinian resistance in particular through holding training camps, adding that he was pivotal in Palestinian resistant groups’ victories.

General Soleimani also played an important role in foiling Israel’s conspiracies against Lebanon, because the Zionist regime aimed at destroying the Islamic resistance in southern Lebanon and forming a new Middle East based on Israeli dominance, Abu Sharif noted.

According to the Palestinian representative, General Soleimani and his companions in the Quds Force of the Islamic Revolutionary Guards Corp (IRGC) provided Palestinian resistance forces in the Gaza Strip with trainings and weaponries in order to stand against the Israeli occupiers by using rockets instead of rock and knife.

Abu Sharif also praised General Soleimani’s attempts to create coordination among resistance groups in Palestine, Lebanon, Syria, Iraq, Afghanistan and Yemen. The martyr supported Palestine even from inside Iraq, because the latter Arab country was part of the resistance movement to confront the Zionist regime and the global arrogance, he added.

The Gaza Strip has been under complete siege since 2007; so, the Gazans have suffered from lack of water and electricity as well as economic problems, he said, noting that General Soleimani and his companions played key role in reducing the difficulties as well as forming a deterrent force to prevent Zionist attacks.

US terrorists assassinated General Soleimani, the commander of the Quds Force of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC), and Abu Mahdi al-Muhandis, the former commander of Iraq’s Popular Mobilization Units (PMU), along with their companions by targeting their vehicles outside the Baghdad airport on January 3 on a direct order from US President Donald Trump.

نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

ابوشریف: سردار سلیمانی در مقابل برنامه‌های غرب در منطقه ایستاد

تهران- ایرنا- ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: سردار سلیمانی از برجسته‌ترین رهبرانی بود که با پروژه‌ها و برنامه‌های غرب در منطقه مقابله کرد و در مقابل خاورمیانه جدید به مرکزیت رژیم صهیونیستی ایستاد.

«ناصر ابوشریف» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تشریح نقش و سردار سلیمانی در حمایت از مقاومت فلسطین گفت: حاج قاسم سلیمانی نقش مهمی در حمایت از مقاومت مردم و آرمان فلسطین و بازسازی نیروهای مقاومت فلسطینی در داخل و خارج این منطقه به ویژه با برگزاری دوره‌های آموزشی داشت و به جرات میتوان گفت شهید سلیمانی در پیروزی‌های گروه‌های مقاومت فلسطینی شریک است.

وی با یادآوری وفاداری جمهوری اسلامی به آرمان فلسطین، مردم فلسطین و مبارزه مشروع آنها علیه اشغالگری صهیونیست‌ها در مقابل سازش کشورهای عربی بعد از کنفرانس مادرید اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها از حق مشروع فلسطینی‌ها و آرمان فلسطین دفاع کرد و در هیچ شرایطی مقاومت فلسطینی را تنها نگذاشت و از انتفاضه فلسطینی و گروه‌های مقاومت به هر شکل ممکن مادی و سیاسی و تسلیحاتی حمایت کرد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: نقش حاج قاسم در مقابله و خنثی کردن توطئه های اسرائیل علیه لبنان که هدف آن از بین بردن مقاومت اسلامی در جنوب لبنان و در نهایت ایجاد خاورمیانه جدید به مرکزیت رژیم صهیونیستی بود، برجسته است.

ابوشریف با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به غزه و محاصره این منطقه گفت: نیروهای قدس و حاج قاسم سلیمانی نقش زیادی در حمایت از مقاومت فلسطینی داشتند و پس از سال ۲۰۰۵ عملیات آماده‌سازی، آموزش و تسلیح نیروهای مقاومت در نوار غزه برای مقابله نظامی با نیروهای اشغالگر را با موشک و نه با سنگ و چاقو آغاز کردند.

وی با بیان اینکه در دوران محاصره غزه، حاج قاسم و یارانش در سپاه قدس با وجود مشکلات زیاد در حدی که می‌توانستند نیروهای مقاومت را تسلیح کردند، افزود: ایران در تمام موفقیت‌های گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه شریک است.

این مقام عالی رتبه جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: حاج قاسم یکی از برجسته‌ترین رهبرانی بود که با پروژه‌ها و برنامه‌های غربی در منطقه مقابله کرد و به طور خاص با حمایت از مقاومت فلسطین نقش عمده‌ای در حمایت از آرمان فلسطین داشت و تلاش کرد تا هماهنگی بین گروه‌های مقاومت فلسطینی، لبنانی، سوری، عراقی، افغانی و یمنی را افزایش دهد که نتایج این تلاش‌ها قابل تقدیر است.

ابوشریف به مجاهدت‌های سردار سلیمانی در عراق و یمن اشاره کرد و گفت: حاج قاسم حتی در عراق از آرمان فلسطین حمایت می‌کرد، زیرا عراق نیز بخشی از پروژه مقاومت برای مقابله با رژیم صهیونیستی بود و همین رویه را در مورد یمن نیز داشت و جبهه مقاومت را با کمک افراد وفادار به آرمان فلسطین در یمن نیز توسعه داد و در مجموع جبهه‌ای از فقرا و مخلصان منطقه را برای مقاومت در مقابل طرح‌های استکبار و رژیم صهیونیستی تشکیل داد.

وی درباره شرایط نوار غزه بعد از محاصره کامل این منطقه توسط رژیم صهیونیستی توضیح داد: مساحت منطقه غزه بسیار کم اما مشکلات آن بسیار بزرگ است. با این حال از سال ۲۰۰۷ و محاصره کامل باریکه غزه توسط اسرائیل، اوضاع در این منطقه وخیم‌تر شده است و منابع نوار غزه بسیار اندک است و این منطقه با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله مشکل کمبود آب، برق و شیوع ویروس کرونا روبه روست اما مردم غزه با اراده ای پولادین و اعتقادی راسخ به مقاومت وفادار هستند و حاج قاسم و یارانش نقش برجسته‌ای در کاهش مشکلات غزه و دفاع از آن و ایجاد بازدارندگی علیه حملات رژیم صهیونیستی در این منطقه داشتند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه رژیم صهیونیستی نتوانست در جنگ‌های مختلف علیه نوار غزه به اهداف خود دست پیدا کند، گفت: اشغالگران همانند آنچه در جنوب لبنان اتفاق افتاد، با همه توان و تجهیزات علیه نوار غزه وارد جنگ شدند، اما ما با ایمان و صبر با ساده‌ترین امکانات در مقابل قدرت تسلیحاتی این رژیم که مورد حمایت مالی و تجهیزاتی و تسلیحاتی جهانی و در راس آنها آمریکا بود، ایستادیم و توانستیم مثل جنوب لبنان در مقابل حملات اسرائیل قدرت بازدارندگی پیدا کنیم.

ابوشریف با ابراز تاسف از عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی گفت: ایمان، صبر و اتحاد ما در کنار حمایت‌های جمهوری اسلامی می‌تواند به تحقق آرمان فلسطین یعنی آزادی قدس شریف در آینده نزدیک منجر شود.

«سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه «ابومهدی المهندس» معاون سازمان «الحشد الشعبی» عراق و تعدادی از همرزمانشان بامداد جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و با شلیک پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند.