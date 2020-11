Turkey slams assassination of Iranian scientist

"We regret that the Iranian scientist Mohsen Fakhrizadeh lost his life as a result of an armed attack in Tehran. We condemn this heinous murder and extend our condolences to the government of Iran and the family of the deceased."

Turkey opposes all kinds of attempts to "disrupt peace and tranquility" in the region, and terrorism, regardless of the perpetrators or target, it added.

"In this regard, we hope that those who committed the action will be unveiled and held accountable before justice, and we invite all parties to act with common sense and restraint, and to avoid attempts that will lead to an escalation in the region," Turkish Foreign Ministry noted.

Mohsen Fakhrizadeh, the head of Research and Innovation Organization of Iran's Defense Ministry, was assassinated by terrorists in a terrorist attack near Tehran on Friday afternoon.

Earlier, Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei in a message ordered to punish perpetrators of terrorist attack.

In his message, the Supreme Leader emphasized following up scientific and technical efforts made by Fakhrizadeh.

Prominent Iranian nuclear and defense scientist Mohsen Fakhrizadeh was martyred by criminal and cruel mercenaries, the Supreme Leader said.

ترکیه، ترور شهید «فخری‌زاده» را محکوم کرد

تهران - ایرنا- وزارت امورخارجه ترکیه شنبه شب با صدور بیانیه‌ای ترور شهید "محسن فخری‌زاده" دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری "آناتولی"، وزارت امور خارجه ترکیه همچنین این ضایعه را به دولت ایران و خانواده شهید فخری‌زاده تسلیت گفت.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: ما از کشته‌شدن دانشمند ایرانی محسن فخری‌زاده بر اثر حمله مسلحانه متأثر شدیم و این اقدام شنیع را محکوم می‌کنیم و به دولت ایران و خانواده آن مرحوم تسلیت می‌گوییم.

ترکیه اعلام کرد: آنکارا با هر اقدامی که صلح و آرامش منطقه را برهم می‌زند، مقابله می‌کند و تمام انواع تروریسم فارغ از عامل و هدف این اقدام را مردود می‌داند.

وزارت امورخارجه ترکیه ابراز امیدواری کرده است که عاملان این اقدام شناسایی و در برابر عدالت مجازات شوند.

ترکیه همچنین از تمام طرف‌ها خواسته که خویشتنداری و با تدبیر عمل کنند و از اقداماتی که موجب تشدید در منطقه می‌شود، خودداری کنند.

پیش از این نیز، "دوغو پرینچک" رهبر حزب وطن ترکیه با محکوم کردن ترور دانشمند برجسته هسته‌ای ایرانی نوشته بود: مرحوم فخری زاده شهید همه ماست. ما در صفی واحد با کشور برادر، ایران هستیم.

وی افزوده بود: ترور گرگ های وحشی اما در آستانه مرگ آمریکا و اسرائیل را تقبیح و محکوم می‌کنیم.

تروریست های بیگانه عصر جمعه هفتم آذر ماه جاری با کمین در بلوار مصطفی خمینی شهر آبسرد دماوند در مسیر خودروی حامل "محسن فخری‌زاده" رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی عملیاتی انتحاری و مسلحانه، دانشمند هسته‌ای کشورمان را به شهادت رساندند.

به گفته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در جریان این حمله تروریستی ابتدا خودرو حامل فخری‌زاده مورد حمله قرار گرفت و پس از آن یک دستگاه خودرو نیسان در فاصله ۱۵ متری خودروی حامل وی منفجر شد.

فخری‌زاده در اثر این تیراندازی‌ و انفجار به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد ولی با توجه به شدت جراحات وارده، در بیمارستان به شهادت رسید.

9376**

Follow us on Twitter @IrnaEnglish