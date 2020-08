No legal grounds for US initiative at UN Security Council: Russia, EU

The senior officials discussed chances for keeping in force the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on Iran’s nuclear program.

They reaffirmed the lack of any legal grounds for the recent US initiatives at the United Nations Security Council (UNSC) on issues regarding the implementation of the JCPOA, which is an integral part of the UNSC Resolution 2231 which endorsed it, and in which Washington officially eliminated its participation in 2018.

The parties exchanged ideas on certain current aspects of Russia-EU ties.

3266**2050

Follow us on Twitter @IrnaEnglish

مسکو- ایرنا- وزیر امور خارجه روسیه و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام گفت وگو کردند و دو طرف خاطرنشان کردند که شرایط حقوقی برای پیشنهاد آمریکا به شورای امنیت درباره تحریم ایران وجود ندارد.

به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت امور خارجه روسیه، روز 20 ماه اوت، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جوسپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره دورنمای حفظ برجام مذاکره و تبادل نظر کردند.

دو طرف خاطرنشان کردند که هرگونه شرایط قانونی برای پیشنهاد آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسائل مربوط به اجرای برجام که با قطعنامه 2231 شورای امنیت تایید کننده آن یکپارچه است و واشنگتن در سال 2018 از آن خارج شد، وجود ندارد.

لاوروف و بورل در مورد برخی مسائل مهم در روابط روسیه و اتحادیه اروپا هم گفت وگو کردند.

وزیر خارجه آمریکا که با مخالفت جامعه جهانی با تحرکات ضد برجامی واشنگتن به خوبی آگاه است، درخواست فعال کردن سازوکار موسوم به ماشه را به رئیس دوره‌ای شورای امنیت ارائه داد.

مایک پمپئو عصر پنج‌شنبه به مقر نیویورک سازمان ملل متحد آمد تا در دیدار با دیان دیجانی سفیر و نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل متحد که ریاست دوره‌ای این شورا را هم برعهده دارد، درخواست دولت ترامپ را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ارائه دهد.

در این دیدار که برایان هوک نماینده مستعفی آمریکا در امور ایران وزیر خارجه ترامپ را همراهی کردند، پمپئو نامه‌ای را با امضای کلی کرافت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد ارائه داد که طی آن اعلام شده است ایران به تعهدات برجامی خود عمل نکرده و همچنین ممنوعیت تسلیحاتی را نقض کرده است!

در نامه آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است: مطابق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، به نیابت از دولتم می‌نویسم که ایران بخش قابل توجهی از تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا نکرده است.

سه کشور اروپایی عضو برجام با صدور بیانیه ای اعلام کردند که از اقدام آمریکا برای به کارگیری مکانیسم ماشه علیه ایران حمایت نمی کنند.

در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد آمده است: ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۲۰ اوت (۳۰ مرداد) در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه شد که بر اساس آن یکی از مشارکت‌کنندگان برجام می تواند خواستار بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه ای شود که در سال ۲۰۱۵ وفق قطعنامه ۲۲۳۱ برداشته شد.

اسپوتنیک روسیه هم دیشب گزارش داد که نماینده روسیه در نیویورک خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره مساله ایران شده است.