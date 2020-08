Normalization of ties with Zionist regime turning back on Palestinian cause

Velayati said that establishing official relations between the UAE government and the Israeli regime amounts to breaking the taboo of establishing relations between Arab states and the Zionist regime, turning back on the Palestinian cause, betraying the Islamic Ummah and shifting the balance of power in favor of the Zionist regime.

"In recent days, we have witnessed the unveiling of one of the most thought-provoking and bizarre events in the UAE's political relations with the illegitimate, oppressive and usurping Zionist regime," he added.

Velyati noted that after the formation of the occupying Zionist state in the land of the first Muslim Qibla and the occupation of Palestine, one could never have imagined that the Arab Muslim states would. But with the double standards of some reactionary Arab rulers over seventy years, it became clear to all experts and that in an unequal balance, the mobilization of all Arab countries led by Abdel Nasser could not succeed during the three wars between the Arabs and Israel, Velayati said, noting that one of the reasons for these defeats was the lack of support and cooperation against the occupying regime, so that little Israel was able to win against some dependent Arab states.

After the scandalous failure of the Deal of Century and the US failure to bring the resistance to its knees in Iran, Iraq, Syria, Lebanon and Yemen, the current compromise is in fact exposing the American servants in the region and what the Emirati did was Sycophancy to Trump and Netanyahu in the run-up to elections, Velayati said.

Obviously, the effects and consequences of such a shameful act will be nothing but isolation from the Islamic Ummah and the Islamic awakening of the people of the region and accelerating the demise and collapse of the Zionist regime, he said.

دبیرکل مجمع بیداری اسلامی:

عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی پشت‌کردن به آرمان فلسطین است

تهران - ایرنا - علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی تاکید کرد: برقراری روابط رسمی دولت امارات با رژیم اسرائیل و عادی سازی آن، شکست قبح روابط اعراب و اسرائیل، پشت کردن به آرمان فلسطین، خیانت به امت اسلامی و تغییر توازن قدرت به نفع رژیم صهیونیستی است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی مجمع جهانی بیداری اسلامی، علی اکبر ولایتی در این بیانیه افزود: در روزهای اخیر شاهد پرده‌برداری از یکی از رخدادهای تامل برانگیز و عجیب در روابط سیاسی امارات متحده عربی با رژیم نامشروع، ظالم و غاصب صهیونیست بودیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: پس از تشکیل دولت اشغالگر صهیونیستی در سرزمین قبله اول مسلمانان و اشغال فلسطین هرگز کسی نمی توانست تصور کند که دولتهای مسلمان عربی جرأت و جسارت به رسمیت شناختن آن را داشته باشند اما با برخوردهای دوگانه برخی حکام مرتجع عربی در طول هفتاد سال، بر همه کارشناسان و خبرگان سیاسی مسجل شدکه در یک توازن نابرابر، بسیج تمامی کشورهای عربی به رهبری عبدالناصر نتوانست در طی سه جنگ میان اعراب و اسرائیل توفیقی حاصل نماید که یکی از دلایل این شکست ها فقدان همراهی و همکاری لازم علیه رژیم اشغالگر قدس بود به طوری که اسرائیل کوچک توانست در برابر بعضی دولتهای عربی وابسته پیروز میدان گردد.

ولایتی یادآور شد: البته از دیگر دلایل این ناکامی را هم میتوان به همراهی پنهان چنین کشورهایی با سیاستهای استعماری استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل به عنوان مهره‌های دست نشانده در خیانت به آرمان فلسطین دانست و در طی سالهای گذشته هم برخی کشورهای مرتجع عربی دست به تلاشی ناموفق زدند که روند مبارزه استقلال طلبانه فلسطینیان را به سازش بکشانند و البته غفلت برخی مسئولین سرشناس فلسطینیها نیز تسهیل کننده این اقدامات جنایتکارانه برخی سران مرتجع عرب بود.

دبیرکل مجمع بیداری اسلامی تاکید کرد: تحولات چهل سال اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ساقط شدن شاه ایران، متحد راهبردی رژیم صهیونیستی و تغییر جهت راهبردی انقلاب اسلامی در حمایت از آرمان فلسطین، روند تحولات فلسطین را وارد فاز جدیدی کرد و در اوج ناباوری مسیر مقاومت معادله قدرت را به نفع ملت مظلوم فلسطین تغییر داد.

وی تاکید کرد: برای اولین بار مقاومت فلسطین توانست دشمن صهیونیستی را در جنگ های ۳۳روزه (لبنان)، ۲۲روزه، ۸روزه، ۵۱ روزه و... شکست دهد و برای اولین بار شرایط فلسطینیها بر اسرائیل تحمیل شود و روند پیروزیها روز به روز بیشتر و گستردهتر شود اما اکنون با مدیریت آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی، چهرههای نفاق در حمایت از آرمان فلسطین به تدریج کنار زده شد و به تدریج نیات واقعی و شوم آنان برملا گردید.

ولایتی برقراری روابط رسمی دولت امارات با اسرائیل و عادی سازی آن را شکست قبح روابط اعراب و اسرائیل، پشت کردن به آرمان فلسطین، خیانت به امت اسلامی، تایید ظلم و ستم علیه مردم مظلوم فلسطین، زدن خنجر جفا بر ستون فقرات مقاومت و تغییر توازن قدرت به نفع رژیم صهیونیستی عنوان کرد و یادآور شد: در حالی که بررسی تحولات هفتاد سال گذشته همچون حمایتهای علنی شاه مخلوع ایران، انورسادات، حسنی مبارک، بن علی و ... بیانگر شکست از پیش تعیین شده برقراری روابط با رژیم صهیونیستی است که همکاری با دشمن اسلام و مسلمانان و همراهی کردن با کفار و مشرکین بر اساس سنت الهی، نتیجهای جز خواری و ذلت به دنبال نخواهد داشت.

دبیرکل مجمع بیداری اسلامی یادآور شد: پس از شکست مفتضحانه طرح معامله قرن و ناکامی آمریکا و ایادی آن در به زانو درآوردن مقاومت در ایران، عراق، سوریه، لبنان و یمن، سازش کنونی در واقع کنار رفتن نقاب از چهره نوکران آمریکا در منطقه است و آنچه اماراتی ها انجام دادند خوش خدمتی و خوش رقصی انتخاباتی به ترامپ و نتانیاهو در این شرایط و زمان است.

وی ادامه داد: البته تا زمان برگزاری انتخابات در آمریکا دور از انتظار نیست که این گونه نمایش های تبلیغاتی توسط عمال و نوکران دست نشانده در منطقه ادامه یابد و بی تردید آمریکا و اسرائیل هم سرمایه های این سازشکاران و ملل دربند را به تاراج خواهند برد و هم عزت و آبرویشان را لگدمال نقشه های شیطانی و شوم خود خواهند نمود و این گونه سازش ها، دشمن صهیونیستی را جری تر خواهد کرد و با هر توافقی جنایات و اشغالگری بیشتری را در منطقه رقم خواهد زد.

ولایتی آورده است: بدیهی است آثار و پیامدهای چنین اقدام ننگین و شرم آوری چیزی جزء انزوا، دور شدن از امت اسلامی، جدا شدن توده های مردم و بیداری اسلامی مردم منطقه و تسریع اضمحلال و فروپاشی رژیم صهیونیستی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن این خیانت آشکار و نابخشودنی به آرمان فلسطین، ملت های عربی و امت اسلامی، از همه دولت های اسلامی و ملت های مسلمان می خواهد با مردود دانستن چنین اقدام موهنی با تمامی مساعی خویش تا پیروزی نهایی آرمان فلسطین که همان اضمحلال و سقوط دولت غاصب صهیونیستی است از هیچ کوششی دریغ ننمایند و قطعاً فلسطین به یاری خداوند متعال با همبستگی و احیای سنت ها و ارزشهای اسلامی توسط ملت های بیدار و علمای بزرگ و دلسوزان امت اسلامی، از نهر تا بحر آزاد خواهد شد و پیروزی نهایی از آن ملت فلسطین خواهد گردید.