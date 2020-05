Iran's fight against COVID-19 exemplary model, Health Min says

Despite all the difficulties in dealing with the imposed sanctions and economic as well as equipment constraints, Iran is one of the successful states in the fight against the deadly coronavirus, he noted.

Earlier today, Head of Iran's Health Ministry Public Relations Office Kianoush Jahanpour said that 57 more Iranians died from coronavirus over the past 24 hours bringing the total deaths to 7,734.

The outbreak of dangerous coronavirus (COVID-19) has been affecting the world for a number of months requiring a collective campaign of the international community to thwart the threat posed to humanity by the pandemic.

وزیر بهداشت: مقابله ایران با کرونا الگوی موفق جهانی است

مشهد- ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز دنیا شیوه ایران در مبارزه با کرونا را به عنوان یک الگوی موفق مورد استناد قرار می‌دهد.

سعید نمکی روز شنبه در حاشیه دیدار با تولیت آستان قدس رضوی در مشهد به خبرنگاران گفت: ایران در مبارزه با کرونا به رغم همه سختی‌ها و تنگناها در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی و تجهیزاتی یکی از پیشتازان مبارزه با کرونا است و این همه با وجود مظلومیت‌های روزهای اول به دست آمد، زمانی که همه جا با سخن پراکنی به دنبال تضعیف حرکت همکارانمان روبرو بودیم.

وی افزود: به لطف خدا و همت شبانه روزی همه همکارانمان در بخش درمان در اقصی نقاط کشور و سایر بخش‌ها از جمله نیروهای مسلح، شبکه‌های مردم نهاد، سایر گروه‌های مردمی و با حمایت‌های بی دریغ مقام معظم رهبری و همراهی‌های رییس جمهوری و هیات دولت امروز یکی از مطلوب‌ترین اوضاع را در منطقه داریم.

وزیر بهداشت ادامه داد: توانستیم بیماری را در بسیاری از استان‌ها مدیریت و کنترل کرده و به سطح مهار برسانیم هرچند در برخی استان‌ها خیزهای جدید داریم اما همکاران به شدت مراقب هستند.

وی گفت: اگر همدلی و وفاق ملی کنونی در کنار رعایت اصول بهداشتی توسط مردم ادامه پیدا کند امیدواریم ۲ ماه دیگر ماه‌های به نسبت آرامی داشته باشیم، گرچه ویروس ناشناخته است و کسی از فردای آن خبر ندارد اما باید در برابر چنین ویروسی شیوه‌های مدیریتی منعطف طراحی کنیم که این اقدام صورت گرفته است.

نمکی افزود: اکنون در سراسر کشور نه کمبود تخت داریم و نه نگران نحوه مدیریت همکاران هستیم امروز به نسبت روزهای قبل مسلط تر بوده و پروتکل‌های درمانی بسیار پیشرفته‌تری را برای درمان بیماران کووید ۱۹ تهیه کرده‌ایم.

هنوز از اقدامات کشور در تولید واکسن رونمایی نشده است

وی ادامه داد: در زمینه ساخت واکسن هنوز از اقدامات خود پرده برداری نکرده‌ایم اما در تولید واکسن و داروها و تجهیزات پزشکی از هیچ کشور دنیا عقب نیستیم بلکه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.

وزیر بهداشت گفت: در مدت ۶۰ روز از وارد کننده تجهیزات پزشکی مانند ونتیلاتور و ماسک ان.۹۵ تبدیل به صادرکننده شدیم که این یک افتخار ملی است.

وی افزود: در استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه وضعیت از نظر ابتلا به کرونا مساعد نیست و برخی استان‌های مجاور این مناطق نیز ممکن است متاثر شوند اما نگرانی عمده نداریم و امیدواریم مردم بیشتر به توصیه های بهداشتی توجه کنند.

نمکی ادامه داد: در مناطقی که مردم کمتر به تمنا، خواهش و پیشنهادات همکاران ما برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی توجه کردند، از نظر ابتلا به کرونا لطمه خوردیم ولی در مناطقی که مردم فاصله گذاری و پروتکل‌ها را رعایت کردند کمترین مشکل ایجاد شد، بطوریکه در خراسان رضوی رعایت اصول بهداشتی توسط مردم ما را به یک سطح مطلوب رساند.

وی گفت: بیش از ۳۰ درصد جمعیت مشهد حاشیه نشین هستند و شرایط نامطلوب زیستی می‌تواند برخی مسایل را تشدید کند اما با نظارت همکاران و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری ها از جمله بستن صحن و سرا و حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و کاهش ورود زوار، توانستیم وضعیت ابتلا به کرونا در مشهد را به سطح مطلوب برسانیم.

تصور اینکه کرونا ازبین رفته، بزرگترین آفت است

وزیر بهداشت افزود: امروز هم حداقل های بهداشتی و فاصه گذاری ها را باید حفظ کنیم، بزرگترین آفت این است که مردم فکر کنند کرونا ازبین رفته است و آن را فراموش کنند در حالی که این ویروس می‌تواند بلافاصله بازگردد و از آن بدتر اینکه اگر مسوولان ما فکر کنند، شرایط عادی است این دیدگاه ساده انگارانه ممکن است موجب آسیب دیدن سلامت جامعه در دقایق آخر مقابله با کرونا گردد.

وی ادامه داد: امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا شنیدیم که زوار محترم حرم مطهر رضوی به دلیل گرمای هوا با مشکل مواجه هستند لذا از رییس جمهوری خواهش کردم به مشهد مشرف شوم و از نزدیک مسایل را ببینم و با استاندار خراسان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی مسایل را جمع بندی کنیم تا سهل‌ترین و مناسب‌ترین شیوه برای به حداقل رساندن آلودگی و انتقال ویروس تهیه شود.

نمکی گفت: استفاده از ظرفیت صحن حرم مطهر رضوی برای زیارت حداقلی مردم باید به گونه‌ای مدیریت شود که بهره‌برداری معنوی به بهترین شکل انجام گردد و کمترین آسیب روحی، روانی و جسمی متوجه مردم گردد.

وی از عملکرد مسوولان محلی در مبارزه با کرونا و همدلی و وفاق آنان در خراسان رضوی قدردانی کرد و افزود: این عملکرد می‌تواند الگوی ملی برای سایر استانها شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: استفاده از الگوهای موفق به صورت ویدئو کنفرانس و "وبی نار" برای سایر استان‌های درگیر کرونا مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان بویژه در زمینه درمان در حال انجام است و این الگوها در حال انتقال به این استان‌ها می‌باشد.

وی گفت: بازهم توصیه می‌شود مردم همچنان برای در امان ماندن خود و سایر هموطنان از ابتلا به کرونا به سفر نروند.

وزیر بهداشت در این سفر یک روزه با استاندار خراسان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی دیدار و در باره تمهیدات لازم برای مهار و مقابله با ویروس کرونا همزمان با بازگشایی صحن‌های حرم مطهر رضوی گفتگو خواهد کرد.

درهای حرم مطهر رضوی ۲۴ اسفند پارسال در پی مصوبه ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا بسته شد و ششم خرداد ماه امسال صحن‌های حرم مطهر امام هشتم (ع) به روی زائران بازگشایی گردید.

براساس آمار رسمی تاکنون ١۴٨ هزار و ٩۵٠ نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به هفت هزار و ٧٣۴ نفر رسیده است.