Iranian chess player runner-up in German Lichess

Head of Khorasan Razavi Chess Department Reza Pashanajati told IRNA Sunday that Lichess site is among five creditable online chess contests, which was held online for 24 hours as Saturday with the participation of 22,497 chess players from around the world.

Some 300 chess players from Khorasan Razavi province participated in the competition, he said.

According to organizers of the competition some 100 top people will be awarded, Pashanajati said.

8072**2050

شطرنج باز مشهدی نایب قهرمان مسابقات لیچس آلمان شد

مشهد- ایرنا- رییس هیات شطرنج خراسان رضوی گفت: مسعود مصدق پور شطرنج باز مشهدی در مسابقات برخط شطرنج سایت لیچس آلمان به مقام دوم دست یافت.

رضا پاشا نجاتی روز یکشنبه با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سایت لیچس آلمان جزء پنج سایت معتبر شطرنج برخط است و این مسابقه از دیروز به مدت ۲۴ ساعت به صورت آزاد و با حضور ۲۲ هزار و ۴۹۷ شطرنج باز از سراسر دنیا برگزار شد.

وی با بیان این که این مسابقه برخط با کنترل زمان دو دقیقه به اضافه یک ثانیه انجام شد افزود: از خراسان رضوی ۳۰۰ شطرنج باز در این مسابقه شرکت کردند.

وی ادامه داد: طبق گفته مسوولان برگزار کننده، به ۱۰۰ نفر نخست این مسابقه جوایزی اهدا می‌شود.

۶۰۰ شطرنج باز با رده بین المللی در خراسان رضوی فعالیت دارند.