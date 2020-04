Coronavirus infections decline in 16 Iran provinces: Official

Iraj Harirchi added on the sidelines of inaugural ceremony of new chancellor of Ardebil Medical Sciences University that in 25 percent of the Iranian provinces the number of infected people was from zero to 10, while in the other 25 percent of the provinces it was something between 10 to 20.

It was for the first time over the past months that the number of deaths in the country fell below 100 and this is a main achievement, he said, noting that it was also of a declining trend across the country but continuation of the situation depends on public cooperation in implementing Social Distancing Initiative.

He further noted that universities, schools and holy shrines have remained closed to cut down unnecessary travels, which is essential for containing the pandemic.

8072**1430

معاون کل وزیر بهداشت: در ۱۶ استان کشور روند ابتلا به کرونا نزولی شده است

اردبیل - ایرنا- معاون کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: در ۱۶ استان کشور روند ابتلا به بیماری کرونا نزولی و تعداد مبتلایان در آنها بین صفر تا ۲۰ نفر شده است.

ایرج حریرچی روز سه‌شنبه در حاشیه آیین معارفه رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: در ۲۵ درصد استان‌های کشور تعداد ابتلای جدید به کرونا روزانه بین صفر تا ۱۰ بوده و در ۲۵درصد دیگر هم این تعداد بین ۱۰ تا ۲۰ بوده است.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر تعداد فوتی‌ها در کشور از رقم ۱۰۰ نفر پایین‌تر آمده و این دستاورد مهمی است، بیان کرد: در کل کشور نیز روند ابتلای جدید به کرونا نسبتا نزولی بوده اما تداوم این وضعیت بستگی به همکاری مردم در اجرای مناسب طرح فاصله اجتماعی هوشمند و کاهش ترددها دارد.

حریرچی با اشاره به وضعیت استان اردبیل گفت: این استان در وضعیت شیوع متوسط قرار دارد و تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها نیز نسبت به اسفند ماه کاهش یافته اما متاسفانه در روزهای اخیر در کاهش ابتلای جدید تغییر محسوسی دیده نمی‌شود.

وی بیان کرد: تعداد تماس اجتماعی در استان اردبیل کاهش نیافته و ترددهای غیر ضروری بویژه پس از ۲۳ فروردین در استان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ما دانشگاه‌ها ، مدارس و حرم‌های مطهر را تعطیل نکردیم که مردم قدم زده و تردد غیر ضروری داشته باشند، گفت: این محدودیت‌ها به خاطر کاهش ارتباط و کم شدن ترددهای غیر ضروری در جامعه است.

او با بیان اینکه مسوولان سختی‌های فاصله‌گذاری را درک میکنند،افزود: ما می‌دانیم تعدادی از مردم بویژه افراد روزمزد و با درآمد ثابت فشارهایی متحمل میشوند اما می‌بایست به خاطر حفط سلامتی خود و حتی اقتصاد آینده خود سختی‌ها را تحمل کرد.

معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به تغییر رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: این جابجایی قرار بود دی ماه گذشته اتفاق بیافتد که به تاخیر افتاد و در واقع یک تغییر مدیریتی و انتقال تجربه است.

در این آیین از زحمات دکتر قدرت اخوان اکبری تجلیل شده و دکتر شهرام حبیب زاده بعنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل معرفی شد.

به گزارش ایرنا، تاکنون ۷۴ هزار و ۸۷۷ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۹۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به ۴ هزار و ۶۸۳ نفر رسید.