Iranian gov't, private sector set to reactivate trade offices abroad

Following an order issued by the minister of industry, mine and trade last year and in order to use capacities of affiliated companies overseas to help promote trade in cooperation with Foreign Ministry, private sector and Chamber of Commerce, their capacities were reviewed in a meeting attended by the representatives of the affiliated institutes of the ministry.

"Since we face sanctions and banking restrictions now, most of the trade affairs in other countries should be conducted in person," he said, noting that the offices outside the country are needed to help private sector in doing foreign trade affairs in times of sanctions.

Zadboum further noted that facilities of the state institutes, private sector and joint chambers in other countries, especially neighboring states, will be discussed in next sessions.

با هدف توسعه روابط تجاری ایران صورت می‌گیرد:

عزم دولت و بخش خصوصی در فعال‌سازی دفاتر تجاری خارج از کشور

تهران-ایرنا-رییس سازمان توسعه تجارت از ادامه رایزنی‌ها در سال جدید با وزارت امور خارجه، بخش خصوصی و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت به منظور فعال‌سازی دفاتر تجاری خارج از کشور و استفاده از ظرفیت‌ این بخش‌ها در امور بازرگانی و تجارت خارجی خبر داد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در این زمینه اظهار داشت: پیرو دستوری که سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌ شرکت‌ها و نهادهای دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه در خارج از کشور برای ترویج و توسعه امور تجاری، با همکاری وزارت امور خارجه، بخش خصوصی و اتاق‌ بازرگانی و با دعوت از نماینده‌های سازمان‌های تابعه وزارت متبوع امکانات این بخش‌ها در خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از آنجایی که در حال حاضر با مشکلات مربوط به تحریم و موانع بانکی رو به رو هستیم، بیشتر امور مربوط به تجارت در کشورهای دیگر باید به صورت حضوری پیگیری شود و در این زمینه نیاز به دفاتر و نیروهایی در خارج از کشور داریم، که به بخش خصوصی در شرایط تحریم برای پیشبرد تجارت خارجی کمک کند.

زادبوم ادامه داد: در این خصوص مقرر شد در جلسات بعدی با تمرکز بر کشورهای همسایه، امکانات نهادهای دولتی، بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد.