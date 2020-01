Air flight between Sulaymaniyah, Kish Island launched

First Sulaymaniyah-Kish flight was handled by Mahan Airline which brought 103 tourists from KRG to the island on Sunday.

The flight was launched to facilitate visits and support tourism industry will be operated every Sunday and Wednesday.

Director General of Kish Airports Ezzatollah Mohammadi told reporters that the flight was established after a year of follow-up.

With the addition of this route, the number Kish International Airport's flights hits 21 domestic and foreign destinations, he said.

Establishment of the flight is significant for Kish Island as it will reinforce tourism industry in the economic and commercial terms, he said.

8072**2050

Follow us on Twitter @IrnaEnglish

خط پروازی بین سلیمانیه و جزیره کیش برقرار شد

کیش - ایرنا- خط پروازی دو طرفه بین سلیمانیه عراق و جزیره کیش با فرود اولین هواپیمای حامل گردشگران اقلیم کردستان در فرودگاه بین المللی این جزیره برقرار شد.

به گزارش ایرنا، نخستین پرواز سلیمانیه - کیش امروز یکشنبه توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام شد و در این پرواز ۱۰۳ گردشگر از اقلیم کردستان عراق با استقبال دست اندرکاران امور گردشگری و مسئولان فرودگاه کیش وارد این جزیره شدند.

این مسیر پروازی که با هدف تسهیل شرایط سفر و حمایت از صنعت گردشگری راه اندازی شده در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می شود و ساعت ورود پرواز از سلیمانیه ۱۰:۵۰ و پرواز خروج از کیش به مقصد سلیمانیه ۱۱:۵۰خواهد بود.

عزت الله محمدی مدیر کل فرودگاه های کیش در جمع خبرنگاران با بیان این که برقراری این پرواز پس از یکسال پیگیری انجام شد، افزود: با اضافه شدن این مسیر، تعداد مسیرهای پروازی فرودگاه بین المللی کیش به ۲۱ مقصد داخلی و خارجی می رسد.

وی افزود: برقراری این پرواز علاوه بر تقویت بخش گردشگری از نظر اقتصادی، تجاری، مبادله کالا و سرمایه گذاری برای منطقه آزاد کیش قابل اهمیت است و جوامع صنفی می توانند با ارائه خدمات مناسب به گردشگران در تداوم این پرواز و برقراری پروازهای مشابه خارج از کشور نقشی سازنده و موثر داشته باشند.