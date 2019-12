Iran spox attends "Appointment of the Cross and the Crescent"

The ceremony was held on Sunday as a manifestation of the friendship between the Muslims and the Christians on the occasion of the Christian New Year and with the purpose of deeper friendship between the divine religions.

Mousavi also met with Archbishop Sebuh Sarkisian.

سخنگوی وزارت خارجه در مراسم میقات ماه و صلیب شرکت کرد

تهران- ایرنا- سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در مراسم "میقات ماه و صلیب" تجلی الفت و دوستی مسلمانان با مسیحیان که در کلیسای سرکیس مقدس برگزار شد، شرکت کرد.

به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سیدعباس موسوی روز یکشنبه در مراسم "میقات ماه و صلیب" تجلی الفت و دوستی مسلمانان با مسیحیان که در کلیسای سرکیس مقدس برگزار شد، شرکت کرد.

این مراسم به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی و نزدیکی بیشتر میان ادیان الهی از جمله مسلمانان و مسیحیان برگزار می‌شود.

موسوی در ادامه با اسقف اعظم، سیبو سرکیسیان دیدار و گفت‌وگو کرد.