60,000 tons of citrus fruits exported from Mazandaran

Azizullah Shahidifar announced the province's citrus export destination in the Persian Gulf littoral states, Caspian Sea, Russia, and India on Monday.

He expected the province's citrus exports to reach 120,000 tons by the end of this current Iranian year (started on March 21).

Shahidifar described health and high quality as two important characteristics of citrus fruits in Mazandaran and said that is why there is a high demand for exporting and sending it to other provinces.

The head of the Mazandaran Agricultural Jihad Organization announced citrus exports last year at 58,000 tons, adding that citrus exports were up this year compared to last year, due to steps forward in exports across the province.

Shahidifar introduced the most important ways to increase citrus exports by using the breeding, packaging and sorting system.

۶۰ هزار تن مرکبات مازندران صادر شد

ساری – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۶۰ هزار تن مرکبات استان شامل پرتقال و نارنگی به خارج از کشور خبر داد.

عزیزالله شهیدی فر روز دوشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره ملی مرکبات که قرار است در شهرستان قائمشهر برگزار شود، مقصد صادرات مرکبات استان را کشورهای حاشیه خلیج فارس ، دریای خزر ، روسیه و هندوستان معرفی کرد.

وی پیش بینی کرد که تا پایان امسال میزان صادرات مرکبات استان به خارج از کشور به ۱۲۰ هزار تن و دو برابر کنونی برسد.

شهیدی فر سلامت و مرغوبیت را دو ویژگی مهم مرکبات مازندران برشمرد و گفت که به همین دلیل هم تقاضا برای صادرات به خارج از کشور و ارسال به دیگر استان ها زیاد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران میزان صادرات مرکبات استان در سال گذشته را ۵۸ هزار تن اعلام کرد و افزود : امسال صادرات مرکبات نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه بوده و این امر به دلیل گام های رو به جلو صادرات در سطح این استان بوده است .

شهیدی فر مهم ترین راه های افزایش صادرات مرکبات را برداشته شدن سیستم اصلاح ، بسته بندی و سورتینگ معرفی کرد و گفت: یکی از نگرانی های باغداران مازندران حجم بالای کشت پرتقال تامسون است که بهتر است خود باغداران در کشت مرکبات تنوع ایجاد کنند تا ضربه کمتری به بخش تولید و کشاورزان وارد شود.

پیش بینی تولید ۲.۷ میلیون تن مرکبات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران میزان تولید مرکبات در سطح این استان را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود : از این میزان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن مختص پرتقال تامسون است .