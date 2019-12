Iranian female actress shines in French Political Films Festival

Shakerdoust, who won the Best Actress Award in the Fajr National Film Festival by starring in “Night of the Full Moon”, won her the Best Actress Award in the Feature Film Competition for the second international appearance of the movie.

Shakerdoust competed with renowned world cinema actress such as Penelope Cruz, Cairo Knightley and Sandrine Bonner in the Carcassonne Political Film Festival in France, and was nominated for 'Best Actress' award.

The film, “Night of the Full Moon”, Narges Abyar's latest feature was screened from December 10-14 at the French Political Film Festival's feature film competition.

The Carcassonne Political Film Festival was founded by French filmmaker Costa Gavras, and the “Night of the Full Moon” competed in the festival's feature film section, received major awards such as the Grand Prix, the Best Film by student jury and title of the Best Actress BY Elnaz Shakerdoust.

الناز شاکردوست بهترین بازیگر جشنواره فیلم‌های سیاسی فرانسه شد

تهران- ایرنا- الناز شاکردوست در رقابت با پنه لوپه کروز، کایرا نایتلی و ساندرین بونر که از بازیگران سرشناس سینمای جهان هستند؛ توانست عنوان بهترین بازیگر را برای بازی در فیلم «شبی که ماه کامل شد» از جشنواره فیلم‌های سیاسی کاراسون در فرانسه دریافت کند.

لنازشاکردوست که با بازی در فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد توانست عنوان بهترین بازیگر را در جشنواره ملی فیلم فجر دریافت کند، این بار و در دومین حضور بین المللی این فیلم سینمایی جایزه بهترین بازیگر زن را در بخش مسابقه فیلم های بلند داستانی از آن خود کند.

شاکردوست در جشنواره فیلم های سیاسی کاراسون در فرانسه با بازیگران سرشناس سینمای جهان چون پنه لوپه کروز، کایرا نایتلی و ساندرین بونر که در فیلم های «شبکه کوبایی» و «اسرار مخفی» ایفای نقش کرده بودند رقابت کرد و توانست عنوان بهترین بازیگر را در کارنامه کاری خود کسب کند.

فیلم «شبی که ماه کامل شد»، تازه ترین اثر سینمایی نرگس آبیار از تاریخ ۱۹ تا ۲۳ آذرماه در بخش مسابقه فیلم های بلند داستانی جشنواره فیلم های سیاسی فرانسه نمایش داده شد.

جشنواره فیلم های سیاسی کاراسون توسط کوستا گاوراس سینماگر مطرح فرانسوی پایه گذاری شده است و فیلم شبی که ماه کامل شد در بخش مسابقه فیلم های بلند داستانی این جشنواره رقابت کرد و جوایز مهم این جشنواره چون جایزه بزرگ، عنوان بهترین فیلم هیات داوران دانشجویی و عنوان بهترین بازیگر زن برای الناز شاکردوست را دریافت کرد.