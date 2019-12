Baeidinejad: BBC Persian partner in anti-Iran economic terrorism

"And they make so bold as to call themselves journalists. No this is not journalism, but a partnership in the economic terrorism project against Iran," Baeidinejad tweeted while referring to a Wednesday interview by the BBC Persian service with a US-based political activist.

He called the move an example of attempted anti-Iran sabotage by BBC Persian.

The envoy said during the “interview, which had been recorded and planned in advance,” BBC Persian’s presenter and the so-called activist “were, by depicting a very mendacious picture of Iran’s economic situation, called on Iranians to immediately take out their assets from the Iranian banks".

Last month, UK-based anti-Iran television channels, namely BBC Persian, Manoto, and Iran International, waged their anti-Iranian propaganda campaign by supporting foreign-backed rioters, who sought to take advantage of protests over a fuel price hike.

The Islamic Republic of Iran had sent an official protest note to Britain's communications regulator Ofcom over the channels’ “malicious skewing” of Iran’s recent developments, and “their invitation of extensive violence against the country’s civil institutions".

On Wednesday, Baeidinejad noted that Ofcom had confirmed receiving the protest letter, and expressed its readiness to process it upon receiving the broadcast material containing the provocative content.

The Islamic Republic has also separately complained to the BBC over the Persian broadcaster’s conduct.

لندن – ایرنا – سفیر ایران در انگلیس بخش فارسی شبکه «بی‌بی‌سی» را به دلیل ارائه تصویر نادرستی از شرایط اقتصادی ایران و تشویق مردم به خارج کردن دارایی‌های خود از کشور، به مشارکت در پروژه تروریسم اقتصادی علیه ایران متهم کرد.

«حمید بعیدی نژاد» روز پنجشنبه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:‌ مجری بی‌بی‌سی فارسی در مصاحبه با فرناز فصیحی فعال سیاسی درآمریکا که از قبل ضبط و طراحی شده بود، با تفسیری بسیار دروغین از شرایط اقتصادی ایران، به صراحت مردم را به خارج کردن فوری دارایی خود از بانک‌ها فرا می خواندند؛ بعد هم می‌گویند ما خبرنگاریم.

وی تاکید کرد که این اقدام مشارکت در پروژه‌ی تروریسم اقتصادی علیه ایران است.

تنش‌های لفظی میان سفیر ایران و شبکه‌های معاند فارسی زبان مستقر در لندن که پروپاگاندای شدیدی را علیه ایران و در حمایت از گروه های ضدایرانی و جدایی طلب به راه انداخته اند بالا گرفته است.

ماه گذشته گروه‌های معاند و شبکه‌های ضد نظام خارج کشور، همسو و هماهنگ با اغتشاشگرانی که با سوء استفاده از اعتراض‌های مردمی به اصلاح قیمت بنزین، به جان و مال مردم عادی و نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب رساندند، دست به تقویت پروپاگاندای ضد ایرانی زده و به حمایت از آشوبگران پرداختند.

بعیدی نژاد در همین پیوند اعلام کرد که سفارت ایران در نامه رسمی به آفکام از شبکه‌های معاند فارسی زبان همچون «بی‌بی‌سی فارسی»، «ایران اینترنشنال» و «من‌وتو»، به علت تحریف مغرضانه تحولات اخیر ایران و دعوت به خشونت گسترده علیه نهادهای مدنی در کشور، شکایت کرده و اجرای قانون را نسبت به آنها خواستار شده است.

وی دیروز چهارشنبه خبر داد آفکام ضمن تایید دریافت شکایت ایران، آمادگی خود را برای بررسی این شکایت به‌محض دریافت برنامه های مشخص مورد شکایت اعلام کرده است.

سفیر کشورمان افزود که شکایت علیه بی‌بی‌سی فارسی نیز از طریق شبکه جهانی بی‌بی‌سی به طور هم‌زمان در جریان است.

عبارت «تروریسم اقتصادی» اولین بار توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا در نظام بین‌الملل بکار برده شد. وی در این باره گفت: تروریسم اقتصادی به‌طور عامدانه غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و تلاش می‌کند از طریق ارعاب مردم بی‌گناه به اهداف نامشروع سیاسی خود دست یابد.